Дмитрий Чернышенко: "Необходимо использовать вводимые правительством инструменты для ускорения реализации приоритетных проектов" Экономика

фото: аппарат зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провёл совещание с главами регионов округа по мерам поддержки, принимаемым для стабилизации социально-экономической ситуации в связи с введением санкций. Об этом 6 марта сообщили в аппарате вице-премьера.

Как отметил вице-премьер, на базе Координационного центра ведется ежедневный мониторинг всех системообразующих предприятий, а также запасов, объемов продаж и цен на розничные социально-значимые товары. Это позволяет оперативно и объективно оценивать эффект, который санкции оказывают на экономику, и принимать оперативные действия для их минимизации.

"Мы не останавливаем реализацию отобранных в рамках института кураторства приоритетных проектов и окружных инициатив. Наоборот, сейчас необходимо использовать вводимые Правительством краткосрочные инструменты для их ускорения. Наша с вами ключевая цель продолжать исполнять взятые на себя обязательства – загружать экономику, непосредственно стройки. Предложения от субъектов по разработке дополнительных мер поддержки Правительством также будут рассмотрены. Для предприятий вводимые санкции должны стать возможностью расширения производств и выхода на российский рынок. Нам необходимо заполнять освобождающиеся ниши товарами собственного производства. У субъектов ПФО в этом отношении большой потенциал, здесь расположены крупные промышленные кластеры", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также добавил, что регионам необходимо сейчас сформировать заявку на федеральные отраслевые заказы, а также на научные разработки. Ресурсы на них заложены в новую госпрограмму научно-технологического развития России. На ее реализацию ежегодно будет направляться свыше 1,2 трлн рублей.

"Вызовы, возникающие в условиях нарастания санкционного давления на нашу страну, несут значительные риски для всех отраслей экономики и уклада жизни людей. С другой стороны, данные вызовы можно и нужно рассматривать как окно новых возможностей, использовать как дополнительный импульс для развития и быть готовыми к любым сценариям изменения ситуации в будущем. Потенциал округа должен быть всецело задействован в сфере импортозамещения с применением имеющихся компетенций в науке, образовании, промышленности, IT-сфере", - отметил заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий.

Замполпреда акцентировал внимание на том, что основной объем практической работы должен проводиться на местах. "И особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. Важная составляющая – ускорение процедур межведомственного взаимодействия и координации действий федерального и регионального уровней власти", - добавил он.

На совещании главы регионов доложили о принимаемых на местах мерах поддержки бизнеса и озвучили предложения по решению наиболее существенных проблемных вопросов.

"Необходимо с учетом роста ключевой ставки ЦБ РФ предусмотреть льготные кредиты для системообразующих предприятий. Предоставлять льготные кредиты предприятиям, которые перечислили средства или поставили продукцию иностранным партнерам, но не могут вернуть свои деньги. Для сохранения занятости в федеральном бюджете нужно предусмотреть средства на компенсацию расходов на оплату простоя работников, временную занятость", - сказал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

"В Нижегородской области идет формирование перечня комплектующих и оборудования импортного производства, которое необходимо замещать. Сейчас там около 850 позиций. Оперативно связываемся с промышленниками, способными производить аналоги. Для скорейшего старта этой работы считаем правильным максимально снизить административную нагрузку и после испытаний сразу начинать серийное производство. Параллельно наш экспортный центр перепрофилировался и начал поддержку бизнеса по вопросам импорта. Будем искать необходимые компоненты в странах-партнерах. Также на федеральный уровень выносим предложения по повышению самостоятельности регионов в вопросах поддержки бизнеса и реализации проектов. Необходимые закупки сейчас должны осуществляться немедленно", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Правительством Пензенской области принят ряд мер, направленных на поддержку промышленности и бизнеса. В строительстве – это компенсация затрат, связанных с удорожанием работ на государственных и муниципальных объектах. Для промышленных предприятий – возмещение части затрат за приобретённое оборудование в целях модернизации производства. А также льготная ставка по займам для экспортеров и социальных предприятий – на уровне 6,75%", – проинформировал губернатор Олег Мельниченко.

Кроме того, по его словам, разработан комплекс новых региональных мер оказания помощи предпринимательству по аренде и налоговым льготам.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратил внимание на необходимость сдерживания роста цен на строительные материалы, по отдельным позициям возможно государственное регулирование. Ещё одно предложение касалось отрасли фармацевтики: производителям, работающим сегодня с европейскими поставщиками упаковки, нужно дать возможность заменять контрагентов без внесения изменений в нормативные документы.

Кроме того, как отметил Дмитрий Азаров, для развития связей на восточном направлении важна поддержка строительства международного коридора "Европа - Западный Китай", крупнейшим объектом которого является мост через Волгу и трасса в районе Тольятти.