Андрей Полеводин: Идейных противников спецоперации на Украине мало – даже протестующие понимают, что конфликт был неизбежен Политика

Руководитель Нижегородского регионального отделения движения "За Правду" Андрей Полеводин прокомментировал проведение специальной военной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Он считает, что это вынужденная и необходимая мера.

"Я поддерживаю военную спецоперацию российских войск на Украине. Считаю, что мера эта вынужденная и необходимая. Многие из сторонников движения "За Правду" в качестве добровольцев участвовали в боевых действиях на Донбассе и поэтому не понаслышке знают о взаимоотношениях России и Украины, и ситуация с положением русскоязычных жителей этой страны нам небезразлична", - отметил Полеводин.

"В данный момент мы проводим мероприятия в поддержку российских войск, участвующих в спецоперации на Украине. Также мы многое делаем для поддержки размещенных в Нижегородской области беженцев с Донбасса, в частности, на базе приемной Захара Прилепина создан пункт сбора гуманитарной помощи для этих людей", - рассказал общественник.

"Сейчас предпринимаются попытки понизить боевой дух нашей армии путем проведения публичных выступлений против спецоперации. Людей вовлекают в эти акции ангажированные Западом структуры, которые организуют все эти мероприятия.

При этом те, кто выходит на эти акции, по сути, не являются противниками собственно данной спецоперации, это те, кто просто любит митинговать, выражать протесты – им просто дали тему. Идейных противников действий российской армии очень мало.

В глубине души даже эти люди понимают, что Украина в последние годы стала намного более русофобской и агрессивно настроенной по отношению к России, что мирно эта ситуация не разрешится – рано или поздно возникнет серьезный военный конфликт.

Мы в этот раз сработали на опережение, и сделали абсолютно правильно. В противном случае мы, скорее всего, все равно имели бы военный конфликт, только уже на территории России, соответственно, с большими потерями, в том числе среди мирного населения, включая и тех, кто сегодня выходит на "антивоенные" митинги", - заключил Полеводин.