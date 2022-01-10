Роман Любарский: "Мы с восхищением смотрим на примеры женской самоотверженности, самоотдачи, мудрости и чуткости"

Роман Любарский
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Депутат Госдумы, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета "Единой России" поздравил женщин с праздником.
"Милые и прекрасные дамы! Поздравляю вас с самым замечательным весенним праздником – Международным женским днем! Вы ежедневно наполняете нашу жизнь теплом и добротой, делаете ее светлее и прекраснее.
С материнской заботы и внимания мы начинаем познание этого мира в детстве и с каждым годом все с большим восхищением смотрим на примеры женской самоотверженности, самоотдачи, мудрости и чуткости, встречающиеся на нашем жизненном пути.
С особым трепетом в эти дни хочется выразить слова благодарности женщинам - ветеранам и труженикам тыла, которые положили свою жизнь во имя победы Советского народа над фашизмом и восстановление народного хозяйства в середине XX века.
Низкий поклон и тем женщинам, кто в течение всех этих тяжелых 8 лет трудились во благо сохранения мира на Донбассе, несмотря ни на какие трудности продолжали учить детей, лечить соотечественников, делать все ради восстановления нормальной
жизни на своей земле.
Дорогие женщины, с праздником! Пусть ваши сердца будут наполнены теплом и светом, а на жизненном пути вам всегда сопутствует удача!" - сказал Роман Любарский в своем поздравлении.
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