Роман Любарский: "Мы с восхищением смотрим на примеры женской самоотверженности, самоотдачи, мудрости и чуткости" Общество

Роман Любарский Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Госдумы, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета "Единой России" поздравил женщин с праздником.

"Милые и прекрасные дамы! Поздравляю вас с самым замечательным весенним праздником – Международным женским днем! Вы ежедневно наполняете нашу жизнь теплом и добротой, делаете ее светлее и прекраснее.

С материнской заботы и внимания мы начинаем познание этого мира в детстве и с каждым годом все с большим восхищением смотрим на примеры женской самоотверженности, самоотдачи, мудрости и чуткости, встречающиеся на нашем жизненном пути.

С особым трепетом в эти дни хочется выразить слова благодарности женщинам - ветеранам и труженикам тыла, которые положили свою жизнь во имя победы Советского народа над фашизмом и восстановление народного хозяйства в середине XX века.

Низкий поклон и тем женщинам, кто в течение всех этих тяжелых 8 лет трудились во благо сохранения мира на Донбассе, несмотря ни на какие трудности продолжали учить детей, лечить соотечественников, делать все ради восстановления нормальной

жизни на своей земле.

Дорогие женщины, с праздником! Пусть ваши сердца будут наполнены теплом и светом, а на жизненном пути вам всегда сопутствует удача!" - сказал Роман Любарский в своем поздравлении.