Очистка газонов и прибордюрных полос началась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Очистка газонов и прибордюрных полос началась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно информации, с 1 марта только на центральных улицах Автозаводского района Нижнего Новгорода расчищено 25 км прибордюрных полос.

И.о. главы администрации Автозаводского района Сергей Лукоянов рассказал, что работы по расчистке проведены на пр. Ленина, пр. Молодежный, пр. Октября, и ул. Гайдара.

Сообщается, что после расчистки рабочими и вывоза грязи и мусора, прибордюрные полосы подметает трактор со специальными щетками. Кроме того, ежедневно дорожные рабочие задействованы в уборке мусора с газонов. Всего в Автозаводском районе без выходных работают 160 дорожных рабочих и 40 единиц техники.

Ранее сообщалось, что мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов начать подготовку территорий к весенне-летнему сезону, не дожидаясь ежегодного месячника по благоустройству.