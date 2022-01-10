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Общество

Цветы, подарки, "РосКвиз", танцевальная тренировка - в Нижегородской области поздравили женщин с 8 Марта

08 марта 2022 16:15  [102] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню, проходят во всех муниципалитетах Нижегородской области. Активисты, депутаты и волонтеры "Единой России" и МГЕР поздравляют женщин - ветеранов и тружеников тыла, вдов фронтовиков, многодетных матерей, сотрудниц социальных учреждений.  

Марию Алексеевну Удельную - единственную участницу войны, проживающую сегодня в Вознесенском районе, поздравили представители местного отделения партии. В ряды Советской армии она была призвана в 1942 году, попала на 1-й Белорусский фронт, в стрелковую дивизию, где была зачислена на должность полкового пекаря, в свободное от работы время ухаживала за ранеными. 

"Мария Алексеевна прошла военный путь, наравне с мужчинами, защищая нашу Родину. Мы гордимся ей и от всей души желаем крепкого здоровья и долголетия!" - сказал секретарь местного отделения "Единой России" Иван Мартынов. 

В Дзержинске активисты навестили женщин – ветеранов и тружеников тыла, проживающих в городе. Подарки, цветы и много теплых слов поздравлений были адресованы этим стойким и мужественным женщинам. 

Как отметил исполнительный секретарь местного отделения партии Дзержинска Алексей Бубела, несмотря на тяжелый физический труд или фронтовое лихолетие, в свои годы эти женщины сохраняют невероятный оптимизм, жизнелюбие. "Трудно поверить, что за их хрупкими плечами - немало невзгод и испытаний. Наравне с мужчинами они сражались за нашу Родину на фронте и в тылу, и благодаря Великой Победе мы сейчас живем в свободной России", - сказал он. 

С цветами и подарками теплые слова поздравлений и поддержки получают женщины, эвакуированные в наш регион из Донбасса. Депутаты, активисты, волонтеры навещают их в пунктах временного размещения, поздравляют с праздником. 

"Даже в самые непростые времена мы продолжаем верить в лучшее, откликаемся на чужую беду, помогаем тем, кому тяжело, трудимся, созидаем. В последнее время мы особенно ценим взаимную поддержку и веру друг в друга. Мы всем сердцем с вами, пусть скорее в ваши дома придет мир и благополучие!" - сказала заместитель руководителя регионального волонтерского центра партии, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова.    

Городецкие активисты "Единой России" вместе с волонтерами поздравили сотрудниц центральной районной больницы. Ярким украшением праздника стало исполнение волонтерами песни под гитару. Добровольцы подарили женщинам цветы, сотрудницам, которые работают в "красной зоне", передали сладкие подарки. 

"Особенно важно в период пандемии поздравить медицинских работников, поблагодарить их за самоотверженный труд, пожелать любви, красоты и доброты – эти ценности, присущие вам, остаются неизменными во все времена. Вы делаете окружающий мир лучше и добрее, а нашу жизнь – счастливее", - сказал в своем поздравлении заместитель секретаря местного отделения "Единой России", член регионального политсовета партии Сейран Искендеров. 

А в Лукояновском районе активисты совместно с сотрудниками ГИБДД  дарили цветы с добрыми пожеланиями прекрасным участницам дорожного движения. 

Слова благодарности и поздравления принимала  педагогическая династия Лазаревых из Ленинского района Нижнего Новгорода. Их общий преподавательский стаж - 200 лет.  

"Мы знакомы с Еленой Ивановной больше двадцати лет. Ее бабушка, мама, сестра и дети тоже посвятили себя учительству. Большая гордость, что в нашем районе проживают такие семьи!" - отметил секретарь местного отделения партии, депутат городской Думы Андрей Дранишников. 

Праздничная танцевальная тренировка прошла сегодня в нижегородском парке "Швейцария". Ее организовало региональное отделение "Молодой Гвардии".     

Молодые активисты поздравляли женщин, приглашая принять участие в веселой разминке под музыку. Гуляющие по парку жители и гости города с радостью присоединились к мероприятию.  

"В этот замечательный праздник мы хотели не только поздравить наших женщин, а еще зарядить их весенней энергией, чтобы они провели этот день дружно и активно. Вместе мы хорошо потанцевали, позанимались. Все участники акции получили порцию позитива, а женщины благодарили за проявленное внимание и хорошее настроение", - поделились впечатлениями организаторы. 

В районах и округах области сторонники партии провели традиционную серию тематических интеллектуальных игр "РосКвиз". В "состязаниях ума" приняли участие более 50 команд: школьники, студенты, соцработники, пенсионеры.   

Так, например, в Кстовском районе свою смекалку и эрудицию проверили сотрудники библиотеки и "Клуб пушкинистов". Вопросы и задания были посвящены знаменитым женщинам разных профессий: от памятных дат, до известных фактов истории и их жизни. Команды живо обсуждали каждый вопрос, большой отклик получили задания на знание советских фильмов, памятных событий", - рассказала исполнительный секретарь местного отделения "Единой России" Марина Козлова. 

Все участники игр получили дипломы и памятные подарки от "Единой России".  

В районах и городских округах Нижегородской области проходят концерты, выставки, интерактивные программы, мастер-классы, конкурсы для мам и детей, спортивные соревнования и многие другие мероприятия.    

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