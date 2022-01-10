Производство машин и оборудования в Нижегородской области выросло в 4 раза Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Производство машин и оборудования в Нижегородской области выросло в 4 раза. Об этом сообщает Нижегородстат.

Согласно информации, наибольший прирост объемов производства в январе 2022 года по сравнению с январем прошлого года достигнут в производстве машин и оборудования - в 4,3 раза и в производстве прочих транспортных средств и оборудования – в 4 раза.

Также отмечается рост в производстве мебели, текстиля, металлургии, древесины и нефтепродуктов.

Из важнейших видов продукции выросло производство бензина на 59%, грузового транспорта в 2,3 раза, а также муки - в 2,2 раза.

Сообщается, что индекс промышленного производства в Нижегородской области в январе 2022 года по отношению к соответствующему периоду 2021 года составил 132,4%.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде запустят 2 новых автомобильных производства.