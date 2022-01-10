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Общество

Банк России рассказал о способах оплаты за границей для российских туристов

09 марта 2022 15:04  [131] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Банк России рассказал о способах оплаты за границей для российских туристов. Об этом сообщается в памятке, опубликованной на сайте регулятора.

Согласно информации, туристы не смогут приобрести наличную валюту в период действия временного порядка выдачи наличных средств.

Гражданам предлагается расплачиваться картой "Мир" и снимать с нее наличные в валюте страны поездки там, где принимается эта карта. Это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия и Абхазия.

Также в Центробанке напомнили, что за границу можно взять только до 10 тысяч долларов США на каждого члена семьи, выезжающего за рубеж. 

Ранее сообщалось, что Центробанк временно ограничил выдачу наличной валюты.

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Теги:
банк россии Туризм
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