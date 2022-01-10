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Общество

Молочный комплекс на 800 голов ввели в эксплуатацию в Воротынце

09 марта 2022 18:33  [93] Общество

Фото: Виктор Кузнецов, "Воротынская газета"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Молочный комплекс АО "Семьянское" на 800 голов крупного рогатого скота ввели в эксплуатацию в Воротынском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Как рассказал глава региона Глеб Никитин, объект был построен по госпрограмме "Развитие АПК Нижегородской области". В прошлом год по данной программе построили 21 новый животноводческий объект, ещё четыре реконструировали. На возведение объектов инвесторы направили 2 млрд рублей, из которых более 650 млн рублей им компенсировали из средств областного бюджета.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что на современных животноводческих комплексах созданы благоприятные условия как для содержания животных, так и для получения высокой продуктивности.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов побывал на новом предприятии и отметил, что применяемые здесь автоматизированные технологии кормления и доения позволяют значительно сократить ручной труд и повысить эффективность производства.

Со слов гендиректора АО "Семьянское" Владимир Авдеев, строительство ферм велось в течение пяти лет, и поэтапно объекты комплекса заполняли скотом.

"На возведение животноводческих дворов с молочным залом мы направили 172 млн рублей – это очень большие деньги для нас, и без господдержки мы бы не осилили такой масштабный проект. По областной программе мы получили возмещение затрат в размере 69,3 млн рублей – это хорошая поддержка", - рассказал руководитель предприятия.

Кроме того, в Воротынце при господдержке строятся мясные фермы.

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Теги:
АПК Воротынский район Животноводство
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