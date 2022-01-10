Нижегородская "Молочная кухня" готова вдвое увеличить производство продукции Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородская "Молочная кухня" сможет при необходимости увеличить производство своей продукции вдвое. Об этом заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Мэр отметил, что поступает довольно много вопросов о доступности детского питания, сырьё для производства которого идёт из-за границы.

"Напоминаю, что в Нижнем Новгороде сохранена, работает и развивается уникальная молочная кухня, где для малышей готовят натуральный кефир и творог высочайшего качества. Одной категории детей эта продукция предоставляется бесплатно как мера социальной поддержки, для других – приобретается за счет средств родителей или их законных представителей", – подчеркнул Юрий Шалабаев.

Напомним, что в 2021 году в Нижнем Новгороде было открыто 6 новых молочно-раздаточных пунктов. Таким образом, их количество было доведено до 47.

На модернизацию "Молочной кухни" из городского бюджета в прошлом году было выделено 20 млн рублей. На эти деньги был проведён ремонт двух производственных баз - на Автозаводе и в Нижегородском районе, а также 37 молочно-раздаточных пунктов.

Глава Нижнего Новгорода рассказал, что запланировано и дальнейшее развитие муниципальной молочной кухни. "Модернизация производств, которую мы выполнили в прошлом году, позволит, в случае необходимости, ещё вдвое увеличить выпуск полезной и доступной молочной продукции для детей", – заявил Юрий Шалабаев.

СПРАВКА:

МБУЗ "Молочная кухня" обеспечивает маленьких нижегородцев натуральной кисломолочной продукцией - кефиром без консервантов жирностью 3,2% и творогом жирностью 10-14% пониженной кислотности, а также выдаёт сухие адаптированные молочные смеси и каши. Помимо этого, родители могут приобретать на молочно-раздаточных пунктах за свой счёт "Бифидумбактерин", "Биолакт", "Лактобактерин кисломолочный", "Бифилакт", "Сыворотку молочную" и "Настой плодов шиповника".

Молочные кухни и раздаточные пункты работают 6 дней в неделю, в субботу родители могут получить продукты на два дня. Стоимость выдаваемого бесплатного питания в месяц соответствует сумме ежемесячной денежной компенсации для детей до года – это 1482 рубля, от года до двух лет – 1003 рубля.

Адреса всех молочно-раздаточных пунктов МБУЗ "Молочная кухня" размещены по ссылке.