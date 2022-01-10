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Политика

ООН просят устанавливать цифровой нейтралитет в период вооруженных конфликтов

10 марта 2022 10:32  [37] Политика

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) предложил ООН создать "нормы о цифровом нейтралитете" в период вооруженных конфликтов.

В частности, об этом говорится в письме гендиректора организации Рустама Сагдатулина к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, сообщает "Ведомости".

"Предлагаем инициировать создание норм о цифровом нейтралитете в период вооруженных конфликтов, призванных регламентировать и детерминировать различные аспекты информационного освещения таких конфликтов. Это станет значимым шагом к стабилизации и укреплению мирового сообщества в условиях глобальной цифровизации и развития новых технологий", – говорится в документе.

"Ведомости" направили запрос в пресс-службу организации. Современное гуманитарное право не учитывает и не регулирует информационные войны, хотя они часто используются для дезинформации не только сторон конфликта, но и всего мирового сообщества, считают в РОЦИТе. "Понятия, методы и правила информационной войны не детерминированы ни в одной правовой системе мира. Это позволяет конфликтующим сторонам свободно применять любые инструменты и технологии, призванные исказить реальную картину мира", – сказано в обращении. В качестве примера в РОЦИТе привели некорректное, как говорится в письме, поведение украинских властей, которые в официальных аккаунтах в соцсетях публиковали жестокие фотографии. В РОЦИТе отмечают, что с помощью таргетированной рекламы такой контент транслируется на российскую аудиторию с целью вызвать "поляризацию общества".

Организация надеется, что ее позиция будет услышана международным сообществом, сказал "Ведомостям" Сагдатулин. "Цифровые платформы и сервисы формируют общественное мнение, поэтому они не могут принимать точку зрения одной стороны и должны соблюдать нейтралитет", - добавил собеседник.

ООН сама по себе не является организацией, которая принимает законы, в ее рамках могут вырабатываться конвенции и соглашения, которые могут учитываться, но не навязываться суверенным государствам, отмечает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Орлов. По его мнению, потребность в регулировании информационных кампаний есть, но прийти к договоренности по цифровому нейтралитету в нынешних условиях будет трудно. "Желательно, чтобы было какое-то глобальное регулирование, но сейчас мы находимся в острой фазе гибридной войны, которая ведется в различных формах, в том числе на информационном поле. На мой взгляд, это возможно тогда, когда ситуация нормализуется, а не когда отсутствует доверие между нами и Западом", – считает Орлов.

С 24 февраля в России был заблокирован Facebook, замедлена работа Twitter, а основанная на видеоклипах сеть TikTok объявила о приостановке загрузки нового контента в стране.

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