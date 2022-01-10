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Бизнес

ПСБ запустил цифровую карту МИР для бизнеса

10 марта 2022 11:24  [80] Бизнес

Вслед за меняющимися условиями работы в России ПСБ предложил клиентам-предпринимателям цифровую банковскую карту на базе платежной системы МИР. Карта быстро и бесплатно оформляется онлайн и доступна для использования сразу после ее загрузки в электронный кошелек Mir Pay.

Как уточнили в пресс-службе банка, пользоваться цифровой картой ПСБ МИР можно на смартфонах на базе Android с функцией NFC.

Цифровая бизнес-карта с бесплатным годовым обслуживанием обладает всеми преимуществами корпоративного платежного инструмента: ею можно оплачивать без комиссии товары и услуги на кассе в магазине или в интернете, снимать и вносить наличные, позволяет структурировать финансовую отчетность и дает другие преимущества. Бухгалтерский учет операций по цифровой бизнес-карте не отличается от учета других расходных операций.

По желанию клиента в дополнение к цифровой карте может быть выпущена карта-компаньон на пластике без реквизитов. Реквизиты при этом будут доступны в интернет и мобильном банке, а также по смс. Как действующим, так и новым клиентам ПСБ предоставляется кешбек до 10% на отдельные категории.

"ПСБ оперативно реагирует на меняющие экономические условия и предлагает своим клиентам альтернативные решения, которые позволяют бизнесу использовать привычные каналы для выполнения ежедневных финансовых операций. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, занятые в розничной и оптовой торговле в различных сферах бизнеса, могут онлайн за несколько минут оформить цифровую карту на базе национальной платежной системы МИР и сразу начать ею пользоваться, в том числе проводить платежи через электронный кошелек, что повышает эффективность работы и упрощает ведение бизнеса", - сказал Роман Гаврилов, вице-президент, директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса ПСБ.

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Теги:
Банки ПСБ Финансы
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