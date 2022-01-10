Игорь Норенков: "Нижний Новгород в условиях изменений экономики имеет конкурентные преимущества благодаря построению IT-кластера" Бизнес

Игорь Норенков

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Норенков заявил о конкурентных преимуществах Нижнего Новгорода благодаря созданию IT-кластера в условиях введения экономических санкций со стороны ряда стран.

"Сейчас в отношении России введен беспрецедентный пакет санкций. Но мы знакомы с санкциями с 2014 года, и, так или иначе, страна справлялась с ними – при помощи внутреннего регулирования. Сегодня ситуация более сложная: из экономики фактически уходят определенные бренды, технологии, цепочки поставок, то есть ломаются сформированные логистические отношения. В этом, безусловно, есть и положительные моменты, их уже обозначило российское правительство,"- сказал он.

Депутат Заксобрания отметил, что в Нижегородской области обсудили поддержку ключевых отраслей и технологий, которые сегодня необходимы для замещения ушедших брендов. В первую очередь, это поддержка высокотехнологичной отрасли. Здесь Нижний Новгород имеет значительные конкурентные преимущества, благодаря начавшемуся два года назад построению IT-кластера.

С учётом налоговых каникул и преференций, которые будут иметь IT-компании, создание IT-кластера – очень хороший шанс для Нижнего Новгорода стать "точкой притяжения" уникальных специалистов, уверен Игорь Норенков.

Он также отметил, что перед нижегородской промышленностью стоит задача укрепить цепочки взаимодействия с предприятиями внутри страны.

"Сегодня в активном режиме во всех штабах обсуждается вопрос трансфера технологий и возможностей промышленных предприятий, то есть, по сути, речь о конкретной загрузке предприятий региона с учетом потребностей страны. Первый пакет мер поддержки уже принят и начал активно работать. Исходя из потребностей крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса будут приняты дополнительные меры, но на это потребуется определенное время, чтобы перестроить отношения в экономике. Однако это очень хороший вызов - страна его приняла, и его поддерживает президент", - сказал Игорь Норенков.

Напомним, в России работает официальный интернет-ресурс для информирования о социально-экономической ситуации в России: объясняем.рф.