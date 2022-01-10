Александр Хорьков: "У меня дед воевал с фашистами, у россиян на генетическом уровне нелюбовь к ним"

Александр Хорьков
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Нижегородский общественный деятель, активист Народного фронта Александр Хорьков прокомментировал последние события на Украине.
Активист поддержал российских солдат, участвующих в военной спецоперации на Украине.
"У меня дед воевал с фашистами, у россиян на генетическом уровне нелюбовь к ним. Спасибо нашей армии, которая сейчас защищает от нацистов не только Украину, но и Россию", - сказал Александр Хорьков.
Также он отметил роль Владимира Путина.
"Все это было бы невозможно без твердой и решительной позиции нашего верховного главнокомандующего Владимира Путина, который дал четко понять, что армия не отступит, а операция будет проведена до конца", - заключил Александр Хорьков.
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