Александр Хорьков: "У меня дед воевал с фашистами, у россиян на генетическом уровне нелюбовь к ним" Политика

Александр Хорьков Фото: соцсети Александра Хорькова

Нижегородский общественный деятель, активист Народного фронта Александр Хорьков прокомментировал последние события на Украине.

Активист поддержал российских солдат, участвующих в военной спецоперации на Украине.

"У меня дед воевал с фашистами, у россиян на генетическом уровне нелюбовь к ним. Спасибо нашей армии, которая сейчас защищает от нацистов не только Украину, но и Россию", - сказал Александр Хорьков.

Также он отметил роль Владимира Путина.

"Все это было бы невозможно без твердой и решительной позиции нашего верховного главнокомандующего Владимира Путина, который дал четко понять, что армия не отступит, а операция будет проведена до конца", - заключил Александр Хорьков.