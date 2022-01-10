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Происшествия

Обвиняемый в убийстве семьи из четырех человек в Кудьме предстанет перед судом

10 марта 2022 13:50  [162] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Обвиняемый в убийстве семьи из четырех человек предстанет перед судом в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, что шестилетний мальчик, его мама и бабушка с дедушкой были найдены убитыми в пос. Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода 28 февраля 2021 года.

По версии следствия, обвиняемый, который ранее помогал семье выполнять ремонтные работы, из корыстных побуждений напал в гараже на 63-летнего хозяина дома. Он нанес ему ножевые ранения и задушил удавкой. После этого он проник в дом, где задушил его 62-летнюю супругу. Затем мужчина убил их 41-летнюю дочь и ее 6-летнего сына. Обвиняемый скрылся с места преступления, похитив крупную денежную сумму и ценности. На следующий день он был задержан на территории Владимирской области.

Следователи СК установили, что 27-летний мужчина заранее готовился к преступлению, изготовив металлическую удавку и приискав нож. Обвиняемый был признан вменяемым.

Общая сумма похищенного имущества и денежных средств потерпевших превысила 35 миллионов рублей.

По факту преступления были возбуждены уголовные дела по статьям 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, из корыстных побуждений) и 162 УК РФ (разбойное нападение). По этим статьям обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Теги:
Убийство
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