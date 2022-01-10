Александр Ефремцев: "Импортозамещение позволило нам добиться самодостаточности по производству основных продуктов питания" Экономика

Александр Ефремцев Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Александр Ефремцев прокомментировал ситуацию с возникновением дефицита некоторых продуктов в нижегородских магазинах.

Он отметил, что регион не первый раз сталкивается с ажиотажным спросом на те или иные продовольственные товары. Как правило, это связано с непроверенными слухами, которые специально вбрасываются с определенной целью, уверен депутат.

В частности, с полок некоторых магазинов стал временно исчезать сахар.

"Люди всерьез подумали, что скоро он закончится совсем. Дорогие друзья, должен абсолютно серьезно заявить о том, что сахаром наша страна обеспечивает себя сама, полностью и в достаточном объеме, способном удовлетворить любой спрос. Это происходит на протяжении уже нескольких лет, есть даже излишки-перепроизводство", - заявил Ефремцев.

"Мы не могли такого добиться в советские времена, когда, многие помнят, страна даже зерно покупала у зарубежных стран. Сельское хозяйство давно уже стало другим, а импортозамещение позволило нам добиться самодостаточности по производству основных продуктов питания", - отметил депутат.

"В ситуации с сахаром надо детально разобраться, необходимо активно мониторить ее через антимонопольную службу, чтобы не было необоснованного повышения цен. Я думаю, что в настоящее время как никогда требуются сплоченность и единство. Сегодняшняя ситуация как лакмусовая бумажка показывает, кто чего стоит. Есть отдельные провокаторы, которые распускают панические настроения, активно способствуя их распространению. Много раз говорил и еще раз повторю: импортозамещение – это не лозунг, а уже давно реальность. Сельское хозяйство - это не черная дыра, куда могут уйти безвозвратно все потраченные средства. Это высокотехнологичная отрасль, которая обеспечивает продовольственную безопасность страны. А с сахаром проблем в России нет, будем только наращивать производственные мощности. В ближайшие годы только в Нижегородской области мы планируем увеличить самообеспеченность по сахару только за счет собственного производства до 80%. И это не предел", - добавил Александр Ефремцев.

Ранее региональный Минпром заявил, что на текущий момент дефицита сахарного песка в регионе не наблюдается. "Периодическое отсутствие данного товара на полках объясняется высоким спросом", - пояснили в министерстве.