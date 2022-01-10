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Бизнес

Банк "Открытие" предоставит предпринимателям отсрочку по кредитам

10 марта 2022 18:05  [33] Бизнес

Банк "Открытие" запустил программу поддержки малого и среднего бизнеса. Согласно информации, предприниматели могут обратиться в банк с заявлением о реструктуризации кредита, кредитной линии или овердрафта.

На поддержку банка могут рассчитывать клиенты с активными кредитами, кредитными линиями и овердрафтами. Предпринимателям, испытывающим финансовые трудности на фоне санкций, банк предлагает отсрочку в погашении основного долга и уплате начисленных процентов на срок до 6 месяцев с капитализацией процентов в основной долг. При этом срок кредита может быть продлен на период предоставленной отсрочки.

Банк не взимает дополнительных комиссий за изменение условий кредитного договора.

Банк "Открытие" предоставляет кредитные каникулы в рамках 106-ФЗ, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным 8 марта. Для этого клиентам банка необходимо состоять в едином реестре субъектов МСП, а кредитный договор должен быть заключен в период до 01.03.2022. Таким образом предпринимателям может быть предоставлена отсрочка по погашению основного долга и процентов на срок до 6 месяцев. Обратиться в с заявлением можно до 30.09.2022.

Получить консультацию по предлагаемым условиям можно в офисе банка у персонального менеджера или через службу поддержки по телефонам 8 (800) 444-44-55, +7 (495) 244-44-55.

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Теги:
Банки бизнес Открытие
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