Артём Кавинов: "Народная программа по сути становится планом антисанкционных мероприятий" Политика

Артём Кавинов

Депутаты Государственной Думы рассмотрели меры поддержки российской экономики и граждан в условиях санкций. Об этом сообщил депутат Госдумы от Нижегородской области (фракция "Единой России") Артём Кавинов.

"Сегодня на пленарном заседании Госдумы обсудили с главой ФАС недопустимость искусственного повышения цен на продукцию, которая производится и потребляется в России. Некоторые недобросовестные производители делают это, прикрываясь санкциями. Сам убедился в этом в выходные и на примере сахарного песка и гречки, лекарства для родителей, детского питания для внучки. Инициатив и предложений было много. Например, установление предельных отпускных цен на социально значимые товары и лекарства, а также предельных размеров оптовых и розничных надбавок. Рассмотрим этот законопроект на пленарном заседании уже завтра", - сообщил Кавинов.

Также депутаты рассмотрели второй пакет мер поддержки российской экономики в условиях санкций.

"Это первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок. Как говорится, «уходя уходите». И не надо внушать людям, что Россия не справится с возникшими проблемами. Время покажет! Нишу займут российские компании", - заявил депутат.

Были вопросы по социальным обязательствам со стороны государства. "Ответ однозначный и утвердительный – все они будут сохранены в полном объеме. Кроме того, на этой неделе глава государства объявил о новых мерах поддержки семей с детьми - выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно для всех семей с невысокими доходами", - сказал Артём Кавинов.

"Важный момент: наша народная программа партии по сути становится планом антисанкционных мероприятий. Совместно с правительством будем оперативно реагировать законодательно на все изменения, чтобы минимизировать вред от санкций. Сегодня вечером буду на Совете Государственной Думы. Завтрашняя повестка обещает быть крайне важной для всех нас", - отметил депутат Госдумы.