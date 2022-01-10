Студентка ИФИЖ Анастасия Красушкина: "Профессия журналиста останется востребованной"

Здание института филологии и журналистики
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Студентка Института филологии и журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского Анастасия Красушкина поделилась своим мнением об актуальности профессии журналиста.
"Многие блогеры не проверяют публикуемую информацию в отличие от журналистов, поэтому профессия журналиста останется востребованной", - сказала Анастасия Красушкина.
Она добавила, что актуальность журналистской профессии особенно важна сейчас, в период, когда информационное поле перенасыщено, в том числе недостоверной информацией.
"Также будут востребованы люди, которые исследуют журналистику, те проблемы, которые появляются в этой области, внося свой вклад в развитие этой сферы, привнося что-то новое в профессию", - подчеркнула студентка.
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