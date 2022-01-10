Официальные страницы "Объясняем.рф" появились в нижегородских пабликах

Жители Нижегородской области смогут получить ответы на свои вопросы в пабликах в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и в мессенджерах.
Так, нижегородцы могут узнать, какую помощь получат семьи с детьми, как будет работать транспорт, а также получить ответы на множество других вопросов, касающихся различных сфер жизни.
В числе топовых тем, интересующих граждан: продовольствие, финансовый сектор и социальная защита. Ответы на вопросы готовят органы власти, профильные министерства и ведомства.
Информация размещается в соцсетях "Вконтакте", "Одноклассники", а также в Telegram-канале.
Напомним, что ранее был запущен федеральный портал "Объясняем.рф" о социально-экономической ситуации в стране. На сайте федерального проекта и в соцсетях ежедневно публикуются ответы на вопросы граждан по социально-экономическим темам. Задача проекта — предоставлять актуальную и достоверную информацию жителям всех регионов, от которых поступает большая часть вопросов.
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