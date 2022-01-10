Площадь Узловую в Дзержинске благоустроят и на ней будет установлена стела "Город трудовой доблести" Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Глава Дзержинска Иван Носков дал поручение подготовить проект комплексного благоустройства территории вдоль проспекта Ленинского Комсомола от улицы Щорса до улицы Красноармейской, в том числе площади Узловой, для установки на ней памятной стелы "Дзержинск – Город трудовой доблести".

"Жители выбрали эту территорию для установки стелы "Город трудовой доблести" из девяти возможных вариантов. Такой выбор был сделан по нескольким причинам. Во-первых, этой площадью начинается район Свердлова, где раньше жили в основном сотрудники нашего старейшего оборонного завода. Во-вторых, здесь действительно необходимо благоустройство, а установка стелы сразу создаст определенную концепцию, придаст этой территории определенный статус. И, к тому же, площадка довольно большая, можно проводить экскурсии для школьников, для туристов, наполнить ее интерактивом, - сказал глава города, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Иван Носков. - Работы будет много, но опыт масштабных изменений у нас уже есть – когда-то практически с нуля сделали «Утиное озеро», а в прошлом году – территорию у "Спутника". Так что все возможно".

Территория, расположенная в западной части города на стыке трех районов, где сходятся автомобильные потоки улиц Красноармейской, Самохвалова и проспекта Ленина, получила название "площадь Узловая" в 1992 году.

В рабочую группу по разработке и реализации комплексного проекта благоустройства и установки стелы "Дзержинск – Город трудовой доблести" вошли профильные руководители администрации города.

"В первую очередь надо четко определить общую границу территории комплексного благоустройства – предварительно она составит без малого 68 тысяч квадратных метров, - поделился первый заместитель главы города Глеб Андреев. - Необходимо проверить статусы и состояние всех входящих в нее земельных участков, провести на них требуемые землеустроительные работы и кадастрирование, сформировать полный пакет правоустанавливающих документов. Кроме того, перепроверить наличие всех инженерных коммуникаций, проходящих через территорию, и их охранные зоны. После этого главным архитектором города будет разработана единая концепция благоустройства с зонированием".

Внешний вид самой стелы будет определен профессиональным архитектурным макетом, который утвердит городской худсовет с учетом мнения жителей.

Площадь Узловая в качестве места установки памятной стелы в честь присвоения Дзержинску звания "Город трудовой доблести" в январе текущего года была выбрана 40% жителей, принявших участие в голосовании.

Напомним, в мае 2021 года губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин предложил начать сбор подписей в поддержку присвоения почетного звания Дзержинску. В ходе голосования инициативу поддержали более 242 тысяч человек.

10 сентября 2021 года Указом Президента Владимира Путина город Дзержинск Нижегородской области удостоен звания "Город трудовой доблести".

С инициативой расширить список претендентов на звание "Город трудовой доблести" вышли депутаты "Единой России". Партия с первых дней участвовала в реализации данной инициативы. Был организован сбор подписей за города-претенденты, помогали с оформлением документов, с получением научных заключений РАН, обрабатывали обращения от имени трудовых коллективов предприятий, инициативных групп жителей, общественных и ветеранских организаций.

СПРАВКА:

Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.