Более 300 млн рублей на развитие зарядных станций для электромобилей может получить Нижегородская область

Нижегородская область может получить более 300 млн рублей из федерального бюджета на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей. Предложения о выделении дополнительных средств поддержаны комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Макаров.
"Развитие электротранспорта – это не только забота об экологии наших городов, но и новые возможности для профильных отраслей промышленности. Сейчас в стране активно осваивается производство специализированного оборудования для зарядки и самих электромобилей. Развитие инфраструктуры позволит не останавливать эту работу", - отметил Андрей Макаров.
Выделение средств необходимо для возмещения затрат на строительство и техническое присоединение 110 объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки.
"В прошлом году вместе с вице-премьером Александром Новаком открывали в Нижнем Новгороде новую зарядную станцию и маршрут электробусов нашего производства. Видим, что нижегородские предприятия заинтересованы в развитии таких технологий. Эта отрасль нуждается в поддержке как в организационном, так и в финансовом плане", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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