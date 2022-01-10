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Экономика

Более 300 млн рублей на развитие зарядных станций для электромобилей может получить Нижегородская область

11 марта 2022 11:50  [90] Экономика

Нижегородская область может получить более 300 млн рублей из федерального бюджета на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей. Предложения о выделении дополнительных средств поддержаны комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Макаров.

"Развитие электротранспорта – это не только забота об экологии наших городов, но и новые возможности для профильных отраслей промышленности. Сейчас в стране активно осваивается производство специализированного оборудования для зарядки и самих электромобилей. Развитие инфраструктуры позволит не останавливать эту работу", - отметил Андрей Макаров.

Выделение средств необходимо для возмещения затрат на строительство и техническое присоединение 110 объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки.

"В прошлом году вместе с вице-премьером Александром Новаком открывали в Нижнем Новгороде новую зарядную станцию и маршрут электробусов нашего производства. Видим, что нижегородские предприятия заинтересованы в развитии таких технологий. Эта отрасль нуждается в поддержке как в организационном, так и в финансовом плане", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Теги:
Автомобили Бюджет Госдума
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