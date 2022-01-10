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Презентация книги о Викторе Коноваленко состоялась на матче ХК "Чайка". Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба "Торпедо".
Согласно информации, книгу о Викторе Коноваленко "Повесть о настоящем хоккеисте" написал болельщик нижегородского ХК "Торпедо" Михаил Кондратьев.
Презентация приурочена к дню рождения великого хоккеиста, которому 11 марта исполнилось бы 84 года. Клуб полностью оплатил тираж. Каждый желающий мог получить книгу бесплатно с автографом автора.
СПРАВКА:
Виктор Коноваленко - советский хоккеист, заслуженный мастер спорта, вратарь сборной СССР и горьковского "Торпедо в период с 1956 по 1972 гг, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы.
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