Презентация книги о Викторе Коноваленко состоялась на матче ХК "Чайка" Общество

Фото: сайт ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Презентация книги о Викторе Коноваленко состоялась на матче ХК "Чайка". Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба "Торпедо".

Согласно информации, книгу о Викторе Коноваленко "Повесть о настоящем хоккеисте" написал болельщик нижегородского ХК "Торпедо" Михаил Кондратьев.

Презентация приурочена к дню рождения великого хоккеиста, которому 11 марта исполнилось бы 84 года. Клуб полностью оплатил тираж. Каждый желающий мог получить книгу бесплатно с автографом автора.

СПРАВКА:

Виктор Коноваленко - советский хоккеист, заслуженный мастер спорта, вратарь сборной СССР и горьковского "Торпедо в период с 1956 по 1972 гг, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы.