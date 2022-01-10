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Неисправность электрооборудования стала причиной пожара в доме на пр. Циолковского. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в доме по адресу пр. Циолковского д.33А поступило в ведомство в 18:41 10 марта.
На момент прибытия первого подразделения происходило горение в квартире на первом этаже. Действия сотрудников были направлены на спасение людей. Таким образом, было спасено 17 человек из них трое детей.
В результате пожара обгорело имущество в квартире на площади 7 кв.м. Погибших и пострадавших нет.
Предположительная причина пожара - недостаток конструкции и изготовлении электрооборудования.
Ранее сообщалось, что женщина погибла на пожаре в Сормовском районе.
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