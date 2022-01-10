Неисправность электрооборудования стала причиной пожара в доме на пр. Циолковского Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Неисправность электрооборудования стала причиной пожара в доме на пр. Циолковского. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в доме по адресу пр. Циолковского д.33А поступило в ведомство в 18:41 10 марта.

На момент прибытия первого подразделения происходило горение в квартире на первом этаже. Действия сотрудников были направлены на спасение людей. Таким образом, было спасено 17 человек из них трое детей.

В результате пожара обгорело имущество в квартире на площади 7 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

Предположительная причина пожара - недостаток конструкции и изготовлении электрооборудования.

Ранее сообщалось, что женщина погибла на пожаре в Сормовском районе.