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Происшествия

Неисправность электрооборудования стала причиной пожара в доме на пр. Циолковского

11 марта 2022 13:57  [37] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Неисправность электрооборудования стала причиной пожара в доме на пр. Циолковского. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в доме по адресу пр. Циолковского д.33А поступило в ведомство в 18:41 10 марта.

На момент прибытия первого подразделения происходило горение в квартире на первом этаже. Действия сотрудников были направлены на спасение людей. Таким образом, было спасено 17 человек из них трое детей. 

В результате пожара обгорело имущество в квартире на площади 7 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

Предположительная причина пожара - недостаток конструкции и изготовлении электрооборудования.

Ранее сообщалось, что женщина погибла на пожаре в Сормовском районе.

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Теги:
Пожар Сормовский район
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