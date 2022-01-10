Конкурс социальных и благотворительных проектов "ОМК-Партнёрство" принимает заявки на участие Общество

Фото: ОМК

Объединенная металлургическая компания провела онлайн-конференцию, посвящённую старту восьмого грантового конкурса социальных и благотворительных проектов "ОМК-Партнёрство". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В конференции приняли участие директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова, исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов и другие. Всего на онлайн-конференцию собрались более 400 участников со всей России.

ОМК напомнила о своей системной работе в 28 регионах и 40 городах, где расположены её предприятия. Так, в текущем году на четверть увеличено финансирование программы "ОМК-Партнёрство", открыты новые номинации в области охраны природы и улучшения городской среды.

Приглашённые эксперты рассказали о формах поддержки местных сообществ, некоммерческого сектора в малых городах и посёлках, способах привлечения дополнительного финансирования проектов.

Директор АСИ Елена Тополева-Солдунова отметила, что в этом году акценты на развитии некоммерческого сектора смесятся. Упор будет сделан на социальную помощь населению.

"От НКО сейчас будут требовать очень много. И им понадобится помощь в реализации появляющихся задач. Спасибо ОМК, что вы понимаете, насколько важна негосударственная поддержка, что вы не закрываете свои программы. Ваша помощь нужна как фактор стабильности, - сказала она. - "Такая поддержка важна и от негосударственных фондов, и от компаний. Я надеюсь, что это услышат по всей России большие и маленькие компании. И они тоже будут поддерживать низовые инициативы, волонтёрские проекты, НКО, чтобы мы вместе помогли гражданам, которым будет сложно".

Отмечается, что для участников конкурса появится возможность привлечь дополнительные средства на развитие социальной сферы региона.Кроме того, компания даёт бесценный опыт, с которым потом проще победить в других конкурсах. Так, в 2021 году победители "ОМК-Партнёрство" смогли получить от Фонда президентских грантов 40 млн рублей, а в рамках первого конкурса 2022 года НКО привлекли уже более 22 млн рублей.

За годы работы грантовый конкурс ОМК смог доказать свою эффективность: на него откликаются НКО, муниципалитеты и волонтёры, которые предлагают достойные проекты. Многие инициативы развиваются и в дальнейшем. Например, НКО и волонтёры становятся социальными предпринимателями и запускают свой бизнес.

Кроме того, компания и участники конкурса "ОМК-Партнёрство" большое внимание уделяют культурным проектам. Представитель Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев рассказал, что за поддержкой в рамках конкурса могут обратиться НКО и муниципальные учреждения, а также коммерческие предприятия и индивидуальные предприниматели.

"Важно наличие яркой идеи, интересной концепции, участие в проекте известных деятелей культуры, лидеров общественного мнения. Не упускайте шанс масштабировать свои идеи", отметил Соболев.

Кроме того, на конференции было озвучено ещё одно приоритетное направление ОМК - это вопросы охраны природы. Так, в грантовый конкурс включена новая номинация – "Экологическое волонтёрское движение", на проекты которой выделено 4 млн рублей. Её участниками станут сотрудники ОМК - челябинского, чусовского, выксунского, белгородского заводов, вагоноремонтной компании "ОМК-Стальной путь" и металлоломной компании "ОМК ЭкоМеталл". Согласно информации, участвовать в номинации смогут проекты, направленные на благоустройство, озеленение, уборку прибрежных зон от мусора, очистку водоёмов.

"Ежегодно компания инвестирует в промышленную экологию более одного миллиарда рублей. При этом важен вклад каждого сотрудника, поэтому мы планируем поддержать реализацию добровольческих природоохранных инициатив", – рассказал начальник управления по промышленной экологии ОМК Антон Фадеев.

Одним из партнёров проведения конкурса стало ОАО "РЖД". Замначальника департамента социального развития РЖД Юлия Брагина отметила высокую эффективность и ценность такого партнёрства и рассказала, что дополнительное финансирование можно получить на конкурсе социальных грантов "Проводники хороших дел".

По словам организаторов, положительный опыт победителей конкурса "ОМК-Партнерство" воодушевляет людей, они начинают активнее работать, чтобы помочь своим населённым пунктам развиваться.

"Я призываю некоммерческие организации, муниципальные учреждения писать нужные проекты для своих городов и посёлков. Посмотрите внимательно вокруг, обозначьте наиболее социально уязвимые группы, которым требуется гуманитарная и социальная помощь. Масштабируйте свои инициативы в конкурсах Фонда президентских грантов и культурных инициатив", – сказала руководитель направления КСО ОМК Ольга Миронова.



СПРАВКА:

Объединенная металлургическая компания создана в 1992 году и стала одной из ведущих компаний России. В состав компании входят шесть крупных металлургических и машиностроительных заводов, одна из крупнейших в стране вагоноремонтных компаний, сети металлосервисных и торговых предприятий.