Теплоэнерго
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
11 марта 2022 19:45  [51] Меры поддержки туристической отрасли будут реализованы в Нижегородской области
11 марта 2022 19:01  [83] Банк "Открытие" развивает систему управления рисками в сегменте СМБ с помощью скоринговой модели от БКИ "Эквифакс"
11 марта 2022 18:11  [117] ВТБ выдал 12 млн карт "Мир"
11 марта 2022 17:59  [120] Банк "Открытие" начал прием заявок на кредитные каникулы
11 марта 2022 17:52  [123] ПСБ с начала марта нарастил выпуск карт "Мир" на 30%
11 марта 2022 17:08  [134] "Ростелеком" укрепил лидирующие позиции на рынке ключевых решений для корпоративных клиентов по итогам 2021 года
11 марта 2022 16:42  [142] ВТБ запускает специальные меры поддержки для участников ВЭД
11 марта 2022 15:44  [161] Банк "Открытие" расширил сервисы для дистанционного обслуживания предпринимателей
11 марта 2022 15:03  [142] "Ростелеком-Солар": с начала марта заметен резкий рост числа DDoS-атак на бизнес
11 марта 2022 13:48  [191] Замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин провел встречу с предпринимателями
Бизнес

Банк "Открытие" развивает систему управления рисками в сегменте СМБ с помощью скоринговой модели от БКИ "Эквифакс"

11 марта 2022 19:01  [83] Бизнес

Фото: банк "Открытие"

Банк "Открытие" в рамках совершенствования системы управления рисками кредитования клиентов сегмента среднего и малого бизнеса провёл тестирование специализированной скоринговой модели от БКИ "Эквифакс".

Полностью готовое индустриальное решение построено на базе данных бюро и крупнейшего интегратора данных о юридических лицах – компании "Интегрум". Его внедрение позволит получить высококачественное аналитическое решение в виде уникальной интегральной модели скоринга, подчеркнули в пресс-службе банка "Открытие".

Разработанная Бюро кредитных историй "Эквифакс" модель включает в себя все аспекты кредитной истории юридического лица, показатели его финансовой отчётности за всю доступную историю, наличие и тональность публикаций в СМИ об этом юридическом лице, информацию о судебных разбирательствах, участие в закупках, претензии регулирующих органов и другие параметры. В результате полученная скоринговая модель от БКИ "Эквифакс" инкорпорировала в себя массу независимых источников информации, что может позволить достичь высокого добавленного эффекта к собственным процессам банка.

Предложенное "Эквифакс" решение построено на множестве источников данных, интеграция которых, судя по полученным банком результатам, проведена успешно и показывает высокие результаты по сегментированию клиентов. Тестирование скоринговой модели от БКИ "Эквифакс" и компании "Интегрум" демонстрирует достойные результаты, которые банк может выбрать для целей совершенствования системы принятия кредитных решений в сегменте МСБ.

"Эквифакс" совместно с партнёром, компанией "Интегрум", провел анализ нескольких тысяч параметров, характеризующих деятельность юридических лиц, в результате чего разработана стабильная во времени модель с высокими показателями качества.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Кредит Открытие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph