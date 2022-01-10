Банк "Открытие" развивает систему управления рисками в сегменте СМБ с помощью скоринговой модели от БКИ "Эквифакс" Бизнес

Фото: банк "Открытие"

Банк "Открытие" в рамках совершенствования системы управления рисками кредитования клиентов сегмента среднего и малого бизнеса провёл тестирование специализированной скоринговой модели от БКИ "Эквифакс".

Полностью готовое индустриальное решение построено на базе данных бюро и крупнейшего интегратора данных о юридических лицах – компании "Интегрум". Его внедрение позволит получить высококачественное аналитическое решение в виде уникальной интегральной модели скоринга, подчеркнули в пресс-службе банка "Открытие".

Разработанная Бюро кредитных историй "Эквифакс" модель включает в себя все аспекты кредитной истории юридического лица, показатели его финансовой отчётности за всю доступную историю, наличие и тональность публикаций в СМИ об этом юридическом лице, информацию о судебных разбирательствах, участие в закупках, претензии регулирующих органов и другие параметры. В результате полученная скоринговая модель от БКИ "Эквифакс" инкорпорировала в себя массу независимых источников информации, что может позволить достичь высокого добавленного эффекта к собственным процессам банка.

Предложенное "Эквифакс" решение построено на множестве источников данных, интеграция которых, судя по полученным банком результатам, проведена успешно и показывает высокие результаты по сегментированию клиентов. Тестирование скоринговой модели от БКИ "Эквифакс" и компании "Интегрум" демонстрирует достойные результаты, которые банк может выбрать для целей совершенствования системы принятия кредитных решений в сегменте МСБ.

"Эквифакс" совместно с партнёром, компанией "Интегрум", провел анализ нескольких тысяч параметров, характеризующих деятельность юридических лиц, в результате чего разработана стабильная во времени модель с высокими показателями качества.