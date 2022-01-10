Нижегородский лыжный марафон пройдет 12 марта на Щелковском хуторе Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский лыжный марафон пройдет 12 марта на Щелковском хуторе. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в марафоне примут участие более 200 спортсменов в следующих возрастных группах: мужчины 1982-2003 г.р. - 30 км, женщины 1982-2003 г.р. - 20 км, мужчины 1981 г.р. и старше - 20 км, женщины 1981 г.р. и старше - 15 км.

Соревнования начнутся в 12:00. Благотворительный стартовый взнос для участников старше 18 лет составит 200 рублей.

Более подробная информация размещена на сайте Нижегородской федерации лыжных гонок.