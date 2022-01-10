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Общество

Правительство РФ и "Единая Россия" обеспечили новые меры социально-экономической поддержки

11 марта 2022 18:25  [33] Общество

Правительство РФ и "Единая Россия" обеспечили новые меры социально-экономической поддержки, которые предусматривают налоговые льготы и административные послабления для граждан, бизнеса и отраслей экономики, сообщает пресс-служба НРО партии.

В первую очередь, был обеспечен механизм выплат на детей от 8 до 16 лет, установленных Президентом. Их можно будет получить по принципу «одного окна». Мера поддержки коснётся 5 миллионов детей, будет назначена семьям по критерию нуждаемости и составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе.

В первом чтении Госдумой был также принят законопроект, который обеспечит дополнительные гарантии оказания медпомощи в условиях санкций. Он предотвратит дефицит лекарств за счет ввоза из зарубежных стран препаратов, которые зарегистрированы в России и соответствуют всем требованиям за исключением упаковки. Этот же законопроект даст Правительству право принимать решения по организации медпомощи не только гражданам РФ, но и иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также беженцам с Донбасса.

Также принят закон, который наделил кабмин правом изменить формулу расчета пени в условиях роста ставки ЦБ за неуплату или неполную оплату услуг ЖКХ, штрафов за просрочку обязательств по установке и замене приборов учета.

Будут расширены налоговые льготы — освобождаются от НДФЛ доходы от банковских вкладов, выгоды от экономии на процентах по кредитам и ценных бумах. Применение повышающего налогового коэффициента теперь будет действовать только для транспортных средств стоимостью выше 10 млн рублей.

Дополнительные возможности появляются у регионов. Они смогут направлять сэкономленные на реструктуризации бюджетных кредитов деньги на региональные проекты, подчеркнул председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Только в этом году это почти 300 млрд рублей. Это средства на те же нацпроекты, но региональная часть. То, что больше всего нужно людям на земле", - сказал он.

Комплекс мер поддержки предусмотрен в транспортной сфере. Он обеспечит бесперебойную работу всех видов транспорта и поддержку отрасли в целом. Особое внимание уделяется воздушному транспорту - Правительство получает полномочия по сохранению иностранного авиапарка российскими авиакомпаниями, а также определяется порядок регистрации в реестре гражданских судов и прав на воздушные суда.

Предусмотрены актикризисные меры по сокращению издержек в автоперевозках, а также - возможность Правительства устанавливать ответные ограничения по заходу иностранных морских судов стран, где имеются ограничения захода в порты для российских судов.

Поддержку получит строительная отрасль, где занято порядка 10 млн человек. Чтобы сохранить темпы строительства упрощается порядок получения градостроительной документации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам такой документации, строительства объектов капитального строительства. Вводятся льготные условия аренды земельных участков, которые используются для инвестпроектов. Дополнительную правовую защиту получают граждане - они смогут продлевать договоры эскроу, что гарантирует людям получение квартир.

Проработаны льготы для предпринимателей в сфере туризма: установление на 5 лет нулевой ставки НДС в отношении услуг гостиниц, а также услуг по предоставлению в аренду или управление объектов туристской инфраструктуры. Помимо этого, вводится отказ от применения в 2022-2023 годах в отношении организаций нормы о повышенном размере пени при просрочке по уплате налогов для организаций.

Отдельное направление, которое обеспечило правительство и "Единая Россия", поддержка промышленности и привлечение инвестиций для ускоренного импортозамещения. Это будет сделано за счет возобновления СПИК 1.0 - специальных инвестконтрактов. Они продлеваются с 10 до 12 лет для компаний, которых затронули санкции.

Помимо этого, вторым пакетом мер социально-экономической поддержки предусматривается право Правительства и регионов предоставлять предприятиям, которые пострадали от санкций, госгарантии на новых условиях, а также будут обеспечены благоприятные условия для юрлиц при переносе места регистрации иностранных организаций в специальные административные районы РФ, упрощена внешнеэкономическая деятельность и импорт товаров в условиях санкций.

Как отметил губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин, в регионе последовательно проводится работа по адаптации экономики к новым вызовам.

"В регионе создан координационный штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере. Сформированы пять отраслевых штабов. В их работе принимают активное участие представители бизнеса. Также создан центр импорта и импортозамещения. Идет наполнение перечня комплектующих и оборудования импортного производства, которое необходимо замещать. Предприятия сообщают, чего им не хватает, а мы помогаем искать новых партнеров. Данный перечень формируется в цифровом виде. Будем сотрудничать в этом направлении с другими регионами. Ускоряем работу по целому ряду направлений, снижаем там, где есть возможность, административную нагрузку. Обязательно продолжим поддерживать инвесторов", - сказал Глеб Никитин.

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Теги:
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