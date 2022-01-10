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Четыре новых территории под платные парковки появятся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте администрации города.
Согласно информации, новые платные парковки появятся на ул. Горького у дома №70, вдоль дома №14 по улице Провиантская, рядом с домом №47а на улице Рождественская и у дома №35 по улице Ильинская.
Напомним, что система платных парковок в Нижнем Новгороде полностью заработает к лету 2022 года.
Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.
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