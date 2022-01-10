Четыре новых территории под платные парковки появятся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Четыре новых территории под платные парковки появятся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте администрации города.

Согласно информации, новые платные парковки появятся на ул. Горького у дома №70, вдоль дома №14 по улице Провиантская, рядом с домом №47а на улице Рождественская и у дома №35 по улице Ильинская.

Напомним, что система платных парковок в Нижнем Новгороде полностью заработает к лету 2022 года.

Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.