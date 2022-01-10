Выставка "Неистово-малиновое чудо" откроется в НГХМ 18 марта Культура и отдых

НГХМ Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Выставка "Неистово-малиновое чудо" откроется в НГХМ 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Согласно информации, экспозиция посвящена изделиям с полховско-майданской росписью - самому молодому промыслу в Нижегородской области, но уже известному как в России, так и за рубежом.

На выставке будут представлены авторские работы художников Вознесенского района, районного Центра ремёсел, изделия мастеров, выполненные в стилистике полховско-майданской росписи, а также экспонаты из фондов НГХМ. Это деревянные расписные изделия: каталки, балалайки, грибки, матрёшки, копилки, яйца, свистульки и другие “тарарушки”, как их называют местные умельцы. Особой популярностью пользуется матрёшка.

Также посетители экспозиции смогут услышать приветствие фольклорного ансамбля "Суморяночка", увидеть полховско-майданский народный костюм, аналогов которому нет в России, и посетить мастер-класс художников Центра ремёсел по росписи "тарарушек".

Выставка будет открыта с 18 марта до 3 апреля в НГХМ|РУССКОЕ ИСКУССТВО (Кремль, корпус 3).