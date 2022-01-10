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Культура и отдых

Выставка фотографий Сары Мун откроется в нижегородском "Арсенале"

14 марта 2022 13:27  [32] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Выставка фотографий Сары Мун откроется в нижегородском "Арсенале". Об этом сообщается на сайте Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ "Арсенал").

Согласно информации, выставку под названием "Однажды где-то, но не здесь…" представляет мультимедиа арт музей из Москвы (МАММ).

"Выставка - это своеобразный конспект творчества французского фотографа и видеохудожника. В выставку вошли знаковые работы автора, демонстрирующие все многообразие ее творчества, – портреты, фотографии моды, животных, серия "Цирк", несколько проектов по классическим сказкам Ханса Кристиана Андерсена, натюрморты, пейзажи, индустриальные съемки последних лет и др", - отмечают организаторы.

Известно, что Сара Мун много снимала в Москве, Санкт-Петербурге и других российских регионах. Значительная часть российских съемок была передана художником в коллекцию МАММ. Эти работы также вошли в экспозицию.

По мнению экспертов, произведения Сары Мун – визуальная поэзия. "Я отправляюсь куда-то за пределы своей повседневной жизни, за пределы самой себя и путешествую по этой новой земле, лишенной всяких ориентиров. Иду вперед, назад – во все стороны, теряя равновесие, в странном, смешанном с тревогой возбуждении, потерянная, но существующая, захваченная тем, что здесь вижу. Необъяснимое опьянение вызывают эти бесконечные скитания среди правды и фальши – возможно, между Реальным и Воображаемым. Я хочу застать то мгновение, которое преобразует все освещение, когда это наконец случится – всего на секунду – оно позволит мне пройти в зазеркалье. И тогда – только тогда – я смогу ощутить, что нахожусь внутри того мира, который сделала своим. В фотографии", - говорит сама автор о своем творчестве.

 

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Теги:
Арсенал Выставка
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