Более 420 га земли вовлечено в жилищное строительство в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области 423 га земли вовлечено в жилищное строительство в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Работа по выявлению свободных территорий для возможной застройки проводится Росреестром по поручению правительства РФ.

Как рассказала руководитель Управления Росреестра по Нижегородской области Наталья Корионова, интерес к освоению земель в регионе растёт. Поэтому было принято решение о расширении перечня земельных участков для включения их в фонд земель для жилищного строительства многоквартирных домов и объектов индивидуального жилищного строительства.

В частности, по состоянию на 1 марта 2022 года выявлен и может использоваться под жилищное строительстве 161 земельный участок общей площадью 1317,94 га.

Из них 47 земельных участков площадью 531,82 га предназначены для многоквартирной застройки и 114 участков общей площадью 786,12 га предназначены для индивидуального жилищного строительства. Сведения о территориях, пополнивших фонд, будут доступны для просмотра в сервисе "Земля для стройки".

По данным оперштаба по вопросам эффективности и рациональности использования земель на территории Нижегородской области были вовлечены в оборот жилищного строительства 22 земельных участка общей площадью 423,03 га: один земельный участок площадью 57,95 га - для индивидуального жилищного строительства и 21 участок площадью 365,08 га - для многоквартирной застройки.

Напомним, что в соответствии с нацпроектом "Жильё и городская среда" к 2024 году в Нижегородской области необходимо вовлечь в жилищное строительство земельные участки общей площадью 50,3 тысяч га.

Ранее сообщалось, что 2022 году будет проведена государственная кадастровая оценка в отношении всех учтённых в Едином государственном реестре недвижимости на территории Нижегородской области земельных участков.