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Культура и отдых

Три нижегородских музея присоединятся к проекту "Артефакт" в 2022 году

14 марта 2022 18:23  [96] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Три музея Нижегородской области присоединятся к проекту "Артефакт" в 2022 году. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, Балахнинский музейный историко-художественный комплекс, мемориальный музей В.П. Чкалова, Сергачский краеведческий музей В.А. Громова стали победителями отбора среди выставочных проектов государственных и муниципальных музеев на создание мультимедиагидов с технологией дополненной реальности "Артефакт". Каталог был разработан Минкультуры РФ в рамках федерального проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура".

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, для музеев это является возможностью раскрыть интересные темы и привлечь новых посетителей.

Балахнинский музейный историко-художественный комплекс разместил на платформе мультимедийную выставку "Иконы Балахны", состоящую из 40 предметов. В число экспонатов вошли иконы из балахнинских церквей XVI–XIX веков, белокаменные надгробия XVI–XVII веков с некрополя балахнинского Покровского монастыря, деревянная скульптура XVIII века, а также старопечатные книги, фотографии церквей и различная церковная утварь.

Директор музея Мария Карташова рассказала, что современные компьютерные технологии позволяют активно вовлекать в виртуальное пространство Балахны молодое поколение.

Мемориальный музей В.П. Чкалова представил 42 экспоната из дома-музея летчика. Медиагид повествует об учебе и службе, становлении авиационного мастерства прославленного летчика. Также в проекте представлены фотографии самолетов, документы и рисунки Чкалова.

Сергачский краеведческий музей В.А. Громова представил выставочный проект "Сергачские были. История родного края" из 40 предметов старины, быта, естественно-научной коллекции, а также прикладного искусства. Часть экспозиции посвящена геологическому прошлому, промыслам и периоду Великой Отечественной войны.

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