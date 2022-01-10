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Происшествия

Госинспекция расследует несчастный случай с токарем в нижегородской исправительной колонии

15 марта 2022 09:16  [99] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госинспекция расследует несчастный случай с токарем в нижегородской исправительной колонии. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Согласно информации, инцидент произошел в исправительной колонии ИК-17 ГУФСИН в п. Пруды Краснобаковского района.

Так, 7 марта на территории производственной базы был обнаружен осужденный испарительной колонии, который работал токарем, без сознания.

Сотрудники вызванной медицинской помощи провели реанимационные мероприятия, но спасти осужденного не удалось. Спустя час была констатирована смерть мужчины.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все причины произошедшего. По результатам расследования будет определена квалификация несчастного случая и приняты меры инспекторского реагирования в случае выявления нарушений норм охраны труда.

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Теги:
Госинспекция труда
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