Евгений Люлин провел совещание с коллегами из Республики Сербской Политика

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Евгений Люлин провел совещание с коллегами из Республики Сербской. Об этом председатель Заксобрания Нижегородской области рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, Республика Сербская является друзьями, партнерами и соратниками России. Нас сближает культура, язык, вероисповедание, общие славянские предки и взгляды на будущее.

Евгений Люлин напомнил, что в 2018 году между правительством региона и Республикой Сербской было подписано соглашение о сотрудничестве. В его рамках развивается промышленность и торговля, а также ведется работа над сохранением культурного наследия.

"Это наши большие друзья на Балканах. И, учитывая нынешнюю международную повестку, они являются единомышленниками и сейчас", - написал председатель Заксобрания Нижегородской области.

Так, в Бане-Луке прошел митинг в поддержку российской специальной военной операции на Украине – на улицах были вывешены слоганы о братстве русского народа и сербов, звучала песня "Катюша" и патриотические сербские песни.

"Это выражение солидарности, уважения к тысячам наших соотечественников, которые в непростых условиях выполняют свой воинский долг, стоят на страже мира и покоя. Мы обязательно будем поддерживать и развивать дальше наше сотрудничество", - заключил Евгений Люлин.