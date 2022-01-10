"Ростелеком" разъясняет, как быстро и безопасно оплатить услуги Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Клиентская служба "Ростелекома" получает много вопросов об оплате услуг компании в новых условиях. Как известно, введены санкции в отношении ряда российских банков, включая выпущенные ими карты платежных систем Visa и MasterCard, а также ограничена работа сервисов Google Pay и Apple Pay для пользователей из России. Перестанет работать и оплата подписок, оформленных в магазинах приложений Google Play и App Store.

Банковские карты

Все банковские карты, выпущенные российскими финансовыми организациями, включая международные системы Visa и MasterCard, продолжают работать на территории России без ограничений.

Банковской картой без комиссии можно оплатить услуги "Ростелекома" на сайте компании (без регистрации — нужен только номер лицевого счета), в личном интернет-кабинете абонента и мобильном приложении "Мой Ростелеком". Внести платеж с использованием карты или наличными можно также в терминалах оплаты и банкоматах, отделениях "Почты России" и салонах связи (наличие и размер комиссии зависит от условий конкретной организации).

Напоминаем, что можно округлить сумму платежа в большую сторону (например, до 400 рублей) — переплата будет отражена на лицевом счете и зачтется в следующем расчетном периоде.

Также доступна оплата услуг без комиссии в онлайн- и мобильных банках — для удобства совершения платежа рекомендуем сохранить в шаблоне данные лицевого счета абонента.

Бесконтактные платежные сервисы

К сожалению, оплата услуг через сервисы Google Pay и Apple Pay теперь недоступна. Однако существуют альтернативные способы бесконтактной оплаты.

На сайте "Ростелекома" услуги можно оплатить через Систему быстрых платежей (СБП) — мгновенный сервис оплаты Банка России через онлайн-банки (вводить реквизиты карты не потребуется). Скоро сервис будет доступен для пользователей личного кабинета "Ростелекома".

Samsung Pay официально сообщил, что в сервисе по-прежнему доступна бесконтактная оплата с использованием карт "Мир".

Оплата подписок на видеосервис Wink в Google Play и App Store

Возможность оплаты покупок и подписок в Google Play и App Store с использованием карт российских банков в настоящее время закрыта. На данный момент можно выбрать следующие варианты сохранения подписки.

1. Оплата подписок Wink банковской картой — самый надежный способ.

Для Wink рекомендуется отключить продление подписок в App Store и Google Play и оформить подписку с использованием банковской карты (принимаются карты систем Visa, MasterCard и "Мир", выпущенные российскими банками) в личном кабинете клиента видеосервиса. Инструкция по привязке банковской карты доступна по ссылке.

Обратите внимание: уже оплаченные подписки через App Store и Google Play будут доступны до конца срока их действия.

2. Оплата подписки со счета Apple ID , который можно пополнить двумя способами.

Пополнить счет можно по следующей схеме: App Store → Ваша аватарка в правом верхнем углу → "Пополнить счет Apple ID".

Второй способ пополнения Apple ID — покупка подарочного сертификата (доступна в ряде банков — уточняйте в своей финансовой организации) с последующей его активацией в App Store.

3. Оплата со счета мобильного телефона в App Store и Google Play .

МТС, "Билайн" и "Мегафон" (также владеет Yota) опубликовали на своих сайтах инструкции, как подключить оплату покупок и подписок в сервисах Apple (App Store, Apple Music, Apple TV, iTunes), Google Play и Huawei AppGallery с личного счета абонента мобильной связи.

Как платить с мобильного счета в Google Play:

войти в настройки своего аккаунта;

зайти в раздел "Платежи и подписки";

выбрать "Способ оплаты";

нажать на пункт "Добавить оператора связи";

ввести мобильный номер.

Инструкция для владельцев устройств Huawei:

войти в настройки аккаунта;

зайти в раздел "Платежи и покупки";

нажать на пункт "Мобильный платеж";

нажать "Добавить";

ввести мобильный номер.

Как привязать телефон в сервисах Apple:

в настройках устройства зайти в раздел App Store;

нажать на Apple ID;

зайти в раздел "Управлять способами оплаты";

выбрать "Добавить способ оплаты";

нажать на пункт "Мобильный телефон";

ввести номер.

Нет гарантий, что оплата с помощью указанных способов будет работать в будущем. Поэтому для надежной своевременной оплаты подписок рекомендуем привязать банковскую карту в личном кабинете клиента Wink на сайте www.wink.ru.

В случае изменений и дополнений в способах оплаты услуг "Ростелекома" информация об этом будет оперативно опубликована на официальном сайте компании.