Теплоэнерго
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
15 марта 2022 11:33  [85] "Ростелеком" разъясняет, как быстро и безопасно оплатить услуги
15 марта 2022 10:27  [118] Нижегородцы воспользовались услугами личного кабинета на сайте водоканала более 200 тысяч раз
14 марта 2022 20:10  [368] VK.company создала общественный совет по поддержке предпринимателей
14 марта 2022 19:03  [380] Дзержинский "Технопарк Н2О" прошёл предзащиту проектов промышленных кластеров и технопарков
14 марта 2022 18:06  [352] ВТБ привлек на вклады и накопительные счета 4 трлн рублей
14 марта 2022 16:11  [284] ВТБ начал прием заявок на кредитные каникулы по улучшенным условиям
14 марта 2022 15:41  [279] Предпринимателям Нижнего Новгорода будет выделено 25 млн рублей в виде грантов и субсидий
14 марта 2022 15:10  [264] ВТБ сохраняет льготный период по кредитным картам на уровне 110 дней
14 марта 2022 14:13  [304] Банк "Открытие" запускает акцию по льготному расчетно-кассовому обслуживанию малого и среднего бизнеса
14 марта 2022 13:35  [293] Траты россиян в первую неделю марта выросли на 21%
Бизнес

"Ростелеком" разъясняет, как быстро и безопасно оплатить услуги

15 марта 2022 11:33  [85] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Клиентская служба "Ростелекома" получает много вопросов об оплате услуг компании в новых условиях. Как известно, введены санкции в отношении ряда российских банков, включая выпущенные ими карты платежных систем Visa и MasterCard, а также ограничена работа сервисов Google Pay и Apple Pay для пользователей из России. Перестанет работать и оплата подписок, оформленных в магазинах приложений Google Play и App Store.

Банковские карты

Все банковские карты, выпущенные российскими финансовыми организациями, включая международные системы Visa и MasterCard, продолжают работать на территории России без ограничений.

Банковской картой без комиссии можно оплатить услуги "Ростелекома" на сайте компании (без регистрации — нужен только номер лицевого счета), в личном интернет-кабинете абонента и мобильном приложении "Мой Ростелеком". Внести платеж с использованием карты или наличными можно также в терминалах оплаты и банкоматах, отделениях "Почты России" и салонах связи (наличие и размер комиссии зависит от условий конкретной организации).

Напоминаем, что можно округлить сумму платежа в большую сторону (например, до 400 рублей) — переплата будет отражена на лицевом счете и зачтется в следующем расчетном периоде.

Также доступна оплата услуг без комиссии в онлайн- и мобильных банках — для удобства совершения платежа рекомендуем сохранить в шаблоне данные лицевого счета абонента.

Бесконтактные платежные сервисы

К сожалению, оплата услуг через сервисы Google Pay и Apple Pay теперь недоступна. Однако существуют альтернативные способы бесконтактной оплаты.

На сайте "Ростелекома" услуги можно оплатить через Систему быстрых платежей (СБП) — мгновенный сервис оплаты Банка России через онлайн-банки (вводить реквизиты карты не потребуется). Скоро сервис будет доступен для пользователей личного кабинета "Ростелекома".

Samsung Pay официально сообщил, что в сервисе по-прежнему доступна бесконтактная оплата с использованием карт "Мир".

Оплата подписок на видеосервис Wink в Google Play и App Store

Возможность оплаты покупок и подписок в Google Play и App Store с использованием карт российских банков в настоящее время закрыта. На данный момент можно выбрать следующие варианты сохранения подписки.

1. Оплата подписок Wink банковской картой — самый надежный способ.

Для Wink рекомендуется отключить продление подписок в App Store и Google Play и оформить подписку с использованием банковской карты (принимаются карты систем Visa, MasterCard и "Мир", выпущенные российскими банками) в личном кабинете клиента видеосервиса. Инструкция по привязке банковской карты доступна по ссылке.

Обратите внимание: уже оплаченные подписки через App Store и Google Play будут доступны до конца срока их действия.

2. Оплата подписки со счета Apple ID, который можно пополнить двумя способами.

Пополнить счет можно по следующей схеме: App Store → Ваша аватарка в правом верхнем углу → "Пополнить счет Apple ID".

Второй способ пополнения Apple ID — покупка подарочного сертификата (доступна в ряде банков — уточняйте в своей финансовой организации) с последующей его активацией в App Store.

3. Оплата со счета мобильного телефона в App Store и Google Play.

МТС"Билайн" и "Мегафон" (также владеет Yota) опубликовали на своих сайтах инструкции, как подключить оплату покупок и подписок в сервисах Apple (App Store, Apple Music, Apple TV, iTunes), Google Play и Huawei AppGallery с личного счета абонента мобильной связи.

Как платить с мобильного счета в Google Play:

  • войти в настройки своего аккаунта;
  • зайти в раздел "Платежи и подписки";
  • выбрать "Способ оплаты";
  • нажать на пункт "Добавить оператора связи";
  • ввести мобильный номер.

Инструкция для владельцев устройств Huawei:

  • войти в настройки аккаунта;
  • зайти в раздел "Платежи и покупки";
  • нажать на пункт "Мобильный платеж";
  • нажать "Добавить";
  • ввести мобильный номер.

Как привязать телефон в сервисах Apple:

  • в настройках устройства зайти в раздел App Store;
  • нажать на Apple ID;
  • зайти в раздел "Управлять способами оплаты";
  • выбрать "Добавить способ оплаты";
  • нажать на пункт "Мобильный телефон";
  • ввести номер.

Нет гарантий, что оплата с помощью указанных способов будет работать в будущем. Поэтому для надежной своевременной оплаты подписок рекомендуем привязать банковскую карту в личном кабинете клиента Wink на сайте www.wink.ru.

В случае изменений и дополнений в способах оплаты услуг "Ростелекома" информация об этом будет оперативно опубликована на официальном сайте компании.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph