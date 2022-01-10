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Происшествия

Пожар на ремонтируем судне произошел на предприятии "Волгаремфлот" в Нижегородской области

15 марта 2022 17:48  [99] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пожар на ремонтируем судне произошел на предприятии "Волгаремфлот" в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Согласно информации, сообщение о пожаре на предприятии в поселке Октябрьский г.о.г. Бор поступило 15 марта в 15:50. К моменту прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение рубки сухогруза. В 16:20 пожар был локализован, а в 17:09 полностью ликвидирован на площади 50 кв. метров.

В настоящее время устанавливается причина происшествия. Жертв и пострадавших нет. 

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Теги:
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