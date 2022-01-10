Евгений Люлин встретился с руководителями Молодежных парламентов ПФО Политика

Евгений Люлин Фото: Законодательное собрание Нижегородское области

Спикер Законодательного собрания Нижегородской области евгений Люлин в рамках рабочего визита в Казань 15 марта встретился с руководителями Молодежных парламентов при законодательных органах власти из 14 субъектов ПФО.

В заседании также приняли участие председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин и заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

Председатель ЗС НО обсудил с руководителями Молодежных парламентов актуальные вопросы молодежной политики, в том числе итоги и перспективы реализации лучших практик в данной сфере.

В частности, юные парламентарии презентовали проекты: "Территория права", включающий в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня правосознания и политической культуры молодежи, образовательный квиз "История родного края", блог-туры "Путешествуем по России", лига дебатов "Свобода мысли", молодежный форум регионального развития "Молгород", волонтерские практики.

Представители Молодежного парламента при ЗС НО – председатель Артем Савин и его заместитель Владимир Москаленко также поделились с коллегами планами по реализации проектов "День с депутатом" и "Я – законодатель", целью которых является формирование для региона резерва квалифицированных кадров.

Кроме того, юные парламентарии обсудили планы по реализации нормотворческих инициатив, призванных отстаивать интересы молодежи на законодательном уровне. Примером тому может послужить подготовка молодыми нижегородскими парламентариями законопроекта о продлении льготного периода проезда железнодорожным транспортном для студентов и школьников.

Ключевым вопросом заседания стала инициатива создания первой в стране Ассоциации Молодежных парламентов субъектов ПФО по аналогии с Ассоциацией законодательных органов власти округа. Соответствующее обращение передано на рассмотрение координатору Ассоциации законодателей ПФО Евгению Люлину.

"В нашем федеральном округе много талантливой молодежи, которая реализует свои инициативы, работая в Молодежных парламентах при законодательных органах субъектов РФ ПФО. Думаю, что Ассоциация как координирующий орган поможет раскрыть потенциал молодежного парламентаризма. Благодаря ее созданию ребята смогут вырабатывать консолидированную позицию по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения защиты прав и законных интересов молодежи, обмениваться опытом, а также разрабатывать новые проекты и внедрять передовые практики на территории своих регионов", - подчеркнул Евгений Люлин.

"В современных условиях поле деятельности для молодых парламентариев и общественников очень широко. В дальнейшем молодые парламентарии нередко продолжают свою деятельность на постах руководителей общественных организаций, органов исполнительной, законодательной и муниципальной власти. Поэтому в этот процесс необходимо привлекать как можно больше молодых людей. Вопросам молодежной политики в Татарстане всегда уделялось большое внимание. Уверен, создание Ассоциации молодых парламентариев ПФО будет способствовать укреплению нашего взаимодействия", - отметил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.