Более чем 540 предприятиям и самозанятым гражданам будет оказана поддержка в Нижнем Новгороде Бизнес

Городская Дума Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более чем 540 предприятиям и самозанятым гражданам будет оказана поддержка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил заместитель председателя городской Думы Денис Миронов.

По его словам, в соответствии с поручением председателя городской Думы Олега Лавричева был проработан вопрос предоставления дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Депутатский корпус и администрация города обратились к губернатору Нижегородской области с просьбой рассмотреть возможность увеличения финансирования муниципальной программы из областного бюджета на 39,5 млн рублей – до 75 млн рублей. Это позволит оказать поддержку более чем 540 субъектам предпринимательской деятельности и самозанятым гражданам.

Также в Гордуме рассчитывают на поддержку Заксобрания Нижегородской области. Так, уже была проведена встреча с председателем комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорем Норенковым.

Одним из примеров поддержки предприятий является ежегодный конкурс "Нижегородская марка качества". Цель конкурса – выявление высококачественных товаров и услуг, подтверждение конкурентоспособности местных предприятий. В настоящее время идет прием заявок для участия в конкурсе на 2022 год. Победители регионального конкурса будут представлять Нижегородскую область на федеральном этапе – на Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России".

Ранее сообщалось, что предпринимателям Нижнего Новгорода будет выделено 25 млн рублей в виде грантов и субсидий.