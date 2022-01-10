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Реконструкция набережной озера в Сормовском парке оценивается в 150 млн рублей. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по экологии.
Согласно информации, в ходе заседания прошло обсуждение содержания Сормовского парка в 2021 году и планов работы на 2022 год.
По словам директора ООО "Сормовский парк" Владимира Планкина, в прошлом году было высажено более 250 деревьев ценных пород, произведена полная реконструкция торговых точек с целью приведения их к единому стилю, запущена в эксплуатацию открытая спортивная площадка, оборудованная душевыми, раздевалками и тренажерами.
Также в этом году планируется установить два новых аттракциона, игровой комплекс, дополнительные скамейки и урны, а также разработать эскиз проекта концепции будущего благоустройства территории парка.
Кроме того, на территории парка запланирована реконструкция всей набережной озера, а также аллеи со стороны улицы Энгельса. Стоимость работ оценивается в 150 млн рублей.
Подводя итоги обсуждения, председатель постоянной комиссии по экологии Герман Карачевский поддержал предложение депутатов о проведении осмотра территорий всех городских парков. Мероприятие планируется провести в мае этого года.
Ранее сообщалось, что состояние малых архитектурных форм проверяют в скверах и парках Нижнего Новгорода.
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