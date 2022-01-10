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Общество

Реконструкция набережной озера в Сормовском парке оценивается в 150 млн рублей

15 марта 2022 19:27  [56] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Реконструкция набережной озера в Сормовском парке оценивается в 150 млн рублей. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по экологии.

Согласно информации, в ходе заседания прошло обсуждение содержания Сормовского парка в 2021 году и планов работы на 2022 год.

По словам директора ООО "Сормовский парк" Владимира Планкина, в прошлом году было высажено более 250 деревьев ценных пород, произведена полная реконструкция торговых точек с целью приведения их к единому стилю, запущена в эксплуатацию открытая спортивная площадка, оборудованная душевыми, раздевалками и тренажерами.

Также в этом году планируется установить два новых аттракциона, игровой комплекс, дополнительные скамейки и урны, а также разработать эскиз проекта концепции будущего благоустройства территории парка.

Кроме того, на территории парка запланирована реконструкция всей набережной озера, а также аллеи со стороны улицы Энгельса. Стоимость работ оценивается в 150 млн рублей.

Подводя итоги обсуждения, председатель постоянной комиссии по экологии Герман Карачевский поддержал предложение депутатов  о проведении осмотра территорий всех городских парков. Мероприятие планируется провести в мае этого года.

Ранее сообщалось, что состояние малых архитектурных форм проверяют в скверах и парках Нижнего Новгорода.

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Теги:
Городская дума Парки
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