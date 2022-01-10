Инженеры года работают в "Лукойле" Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Инженеры года работают в "Лукойле". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно информации, российский и международный союзы научных и инженерных общественных объединений подвели итоги XXII Всероссийского конкурса "Инженер года–2021".

Инженер-технолог 1 категории отдела технической поддержки производства ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Степан Рыжаков и инженер-технолог 1 категории Группы первичной переработки нефти отдела технологической поддержки производства Александр Филин стали лауреатами престижного конкурса.

Степан Рыжаков разработал и внедрил в производство пять рационализаторских предложений по получению дополнительной выгоды для предприятия путем увеличения выхода целевых продуктов и снижения потребления энергии на объектах без снижения плановых объемов выпускаемой продукции и без ухудшения её качества. В 2020 году удостоен звания "Лучший молодой специалист ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" и звания "Лучший молодой специалист ПАО "ЛУКОЙЛ".

Александр Филин – неоднократный победитель конкурсов на лучшую научно-техническую разработку среди молодых специалистов ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", в 2019 году был удостоен звания "Лучший молодой специалист" ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", а затем "Лучший молодой специалист" ПАО "ЛУКОЙЛ". В 2021 году Александр занял первое место в конкурсе ПАО "ЛУКОЙЛ" на лучшую научно-техническую работу, автор публикации в научном журнале и более 10 рационализаторских предложений.

"Наши сотрудники принимают активное участие в профессиональных конкурсах. Их рационализаторские предложения – большой вклад в дальнейшую эффективную работу предприятия и Компании", – сказал генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") Андрей Богданов.