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Политика

Экспертный совет "Единой России" одобрил ряд социально значимых законопроектов

16 марта 2022 10:43  [80] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экспертный совет "Единой России" одобрил ряд социально значимых законопроектов. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Согласно информации, в первую очередь, речь идет о законопроекте "Единой России" о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.

Документ разработан вместе с Минобороны и распространит право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ и другие меры соцзащиты на военнослужащих, которые задействованы в спецоперации. При этом категория получателей выплат может быть расширена.

"Потребуются дополнительные средства из федерального бюджета. Надеемся, что правительство найдет их в рамках текущего бюджета", — сказал на заседании Экспертного совета "Единой России" 15 марта первый замруководителя фракции "Единой России" Дмитрий Вяткин.

Также Экспертный совет одобрил два законопроекта, расширяющих права детей и инвалидов. Первый касается бесплатного обеспечения двухразовым питанием детей-инвалидов в школах вне зависимости от формы обучения. В настоящее время в законе об образовании четкого подхода к обеспечению их питанием нет. Инициативу "Единой России" поддержала комиссия по законопроектной деятельности Правительства.

Вторая инициатива даст право бесплатно бронировать места в самолете лицам, которые сопровождают детей до 12 лет или инвалидов. Выбор будет проходить из свободных мест. Это позволит им выбирать посадочное место рядом с сопровождающим лицом. Сейчас эта услуга зачастую является платной.

Помимо этого, "Единая Россия" предложила стимулировать занятость отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком за счет предоставления им возможности проходить профессиональное обучение и переобучение. Сейчас такая возможность есть у женщин, осуществляющих уход за детьми дошкольного возраста, безработных и предпенсионеров. При этом, по данным Минтруда, в 2020 году в декрете находилось 27 тысяч пап.

Еще один законопроект "Единой России", который был одобрен Экспертным советом, создаст рынок доступного арендного жилья и поможет улучшить жилищные условия порядка 5 миллионам семей, рассматривающих найм в качестве долговременного решения жилищного вопроса.

Документ разработан по поручению председателя "Единой России" Дмитрия Медведева. Согласно ему, 20% общего количества квартир в арендных домах должны сдаваться на льготных условиях, остальные - по рыночным ценам. Также законопроект определяет и механизмы государственно-частного партнерства для строительства наемных домов коммерческого использования и для уже предусмотренных социальных арендных домов.

"Регион сможет предоставлять льготную аренду востребованным специалистам, стимулируя их переезд. В России назрел запрос на создание рынка цивилизованной аренды жилья, когда будут защищены права всех сторон, а не как происходит сейчас, когда арендаторы жилья находятся на "птичьих правах" в снимаемой квартире", - подчеркнул депутат Госдумы Александр Якубовский, отметив, что Минстрой уже дал положительный отзыв на законопроект.

Поддержку получила и законодательная инициатива "Единой России" о безвозмездной поставке газа для Вечных огней. Ранее ее одобрил президент, поручив правительству и "Газпрому" проработать вопрос до 1 мая. Законопроект обеспечит бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти нa воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений.

"Дополнительных расходов законопроект не повлечет, а наши коллеги-газовики готовы реализовать эту важную норму. На территории освобожденных территорий Донбасса тоже нет никаких сомнений, что Вечные огни будут гореть вечно", — подчеркнул координатор партпроекта "Историческая память", председатель комитета по информационным технологиям Александр Хинштейн.

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Теги:
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