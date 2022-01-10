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Общество

Василий Суханов: "Для строительной отрасли будем прорабатывать дополнительные меры поддержки"

16 марта 2022 15:23  [56] Общество
Василий Суханов

Василий Суханов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов рассказал про разработку дополнительных мер поддержки отраслей экономики, на которые может повлиять введение санкций - в частности, строительной.

"Комитет регионального парламента по градостроительному развитию совместно с правительством области изучает соответствующие потребности строительной отрасли. Поставлена цель - обеспечить ввод в эксплуатацию всех многоквартирных домов, строительство которых ведется в настоящее время на территории Нижнего Новгорода и области. В том числе обозначена задача - исключить появление "обманутых дольщиков", - заявил депутат.

В частности, обсуждаются вопросы, связанные с обеспечением доступности кредитных ресурсов для застройщиков, снабжением строительными материалами и оборудованием, разработкой программы субсидирования процентной ставки по действующим проектам, увеличением лимитов кредитования застройщикам при проектном финансировании с разработкой типовых условий для всех банков, мораторием на пересмотр процентных ставок по действующим кредитным договорам.

"Вместе с правительством области мы детально проработаем такие вопросы как подготовка обращения в Центральный банк РФ о сохранении текущих процентных ставок при проектном финансировании строительства многоквартирных домов. Кроме того, требуют оптимизации градостроительные нормы для исключения необоснованных обременений на проекты жилищного строительства, в частности, в отношении парковочных мест. Следует ускорить рассмотрение документов, представляемых застройщиками. Это важно, например, при согласовании замены европейского оборудования на отечественный аналог. На самом деле, список предлагаемых мер поддержки сферы строительства достаточно обширный. Будем детализировать и прорабатывать его в дальнейшем", - пояснил Василий Суханов.

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Теги:
Василий Суханов Законодательное собрание Строительство
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