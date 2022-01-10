Артём Кавинов: "Нет того, что мы не можем преодолеть" Общество

Артём Кавинов

Депутат Госдумы от Нижегородской области Артём Кавинов на своей странице в соцсетях рассказал о подготовке мер поддержки и о тех действиях, которые предпринимаются для стабилизации ситуации.

"Продолжаем оперативно принимать в Госдуме законопроекты для поддержки наших граждан и экономики в условиях вводимых против России санкций. На контроле недопущение необоснованного повышения цен на продукцию первой необходимости и сокращения рабочих мест в регионах, а также обеспечение продовольственной безопасности страны. Ещё раз отмечу, санкции Запад ввёл бы все равно. С Украиной или без. Давление было всегда. Сейчас оно стало комплексным. Мы справимся. Нет того, что мы не можем преодолеть. Новые меры поддержки помогут пройти этот путь с наименьшими сложностями", - сказала депутат Государственной Думы Артём Кавинов.

Также он рассказал, что принято обращение к ООН и ПА ОБСЕ с требованием расследовать деятельность биолабораторий на Украине.

"Думаю, вы читали или видели новости о том, что на Украине выявлена сеть биологических лабораторий. Она предназначена для массового поражения людей – угроза для всего мира. Госдеп США подтвердил их работу. Фактически Белый дом, равно как и Украина, нарушил Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия. Инициировали парламентское расследование по этому вопросу. Мир должен знать правду!" - подчеркнул депутат.

Он добавил, что параллельно "Единая Россия" работает над открытием центра распределения гуманитарной помощи в Луганске. Из него будет организована доставка по всем территориям. Направлять груз туда, где он нужен больше всего, будет проще. Для организации логистики уже передан транспорт.

"Многие наши гости из ДНР и ЛНР переживают за будущее России в связи с наложенными на неё санкциями. Надеюсь, что всё скоро закончится. Мы всегда знали, что правы в этой ситуации. Все мы идём за нашим президентом Владимиром Путиными, поддерживаем его решения. Та военная операция, которая развивается против нацистов, против бандеровцев, имеет две цели – мирная жизнь на Донбассе и защита России от военных угроз на её границах", - сказал Артём Кавинов.