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Общество

Вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций обсудили в Нижнем Новгороде

16 марта 2022 18:52  [106] Общество

Заседание Межведомственной комиссии по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности состоялось в Нижнем Новгороде 16 марта.

Конференция прошла под руководством заместителя полпреда президента РФ в ПФО, председателя Межведомственной комиссии Игоря Паньшина. Также в ней в режиме ВКС приняли участие замминистра МЧС России Николай Гречушкин, начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, начальник Управления Генеральной прокуратуры РФ в ПФО Александр Окатьев, а также представители Федерального агентства водных ресурсов, Ростехнадзора России, Росприроднадзора России, Рослесхоза России, а также органов исполнительной власти регионов ПФО.

Участники заседания обсудили текущую ситуацию в округе, противопаводковые мероприятия, а также комплекс необходимых мер по профилактике и предотвращению природных пожаров.

Игорь Паньшин подчеркнул, что большое количество выпавшего снега этой зимой может привести к сложному прохождению паводкового периода.

Также, по мнению заместителя полпреда, важен вопрос подготовки функциональных подсистем РСЧС к пропуску весеннего половодья на территории ПФО.

"Пока предварительные прогнозы достаточно спокойные, однако необходимо готовиться к реагированию на угрозы подтопления жилых домов, социально значимых и потенциально опасных объектов экономики в регионах округа", - сказал он.

Актуальными остаются вопросы пожарной безопасности в лесах, в том числе в природных заповедниках и национальных парках, подготовки населенных пунктов к весенне-летнему пожароопасному периоду. Игорь Паньшин сообщил, что в этой связи в регионах округа проводится значительный комплекс организационных и практических мероприятий по профилактике и ликвидации природных возгораний.

В ходе заседания Межведомственной комиссии заслушаны доклады руководителей ответственных органов, обсуждены основные направления работы, выработан комплекс совместных действий по обеспечению безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на ближайший период.

Фото: НИА "Нижний Новгород"

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Теги:
Паводок Пожары ЧС
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