Авиакомпании "Utair" и "Аэрофлот" отменяют масочный режим на своих рейсах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Авиакомпании "Utair" и "Аэрофлот" отменяют масочный режим на своих рейсах. Об этом сообщают пресс-службы перевозчиков.

Согласно информации, авиакомпании ослабляют антиковидные ограничения в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки.

"Аэрофлот" с 17 марта не будет требовать от пассажиров обязательное соблюдение масочного режима, кроме тех случаев, когда использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием аэропорта региона или страны назначения, куда выполняется рейс.

Также компания "Utair" с 17 марта отменяет обязательное ношение масок на всех своих рейсах. Экипаж самолета может попросить пассажиров надеть медицинские маски, если на борту летит человек с повышенной температурой и симптомами инфекционного заболевания.

Напомним, что в Нижегородской области масочный режим в общественных местах продолжает действовать.