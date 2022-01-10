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Анонсы событий для СМИ на 17 марта 2022 года
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Политика

Украина вместе со странами Запада продолжает вести информационную войну против России

17 марта 2022 12:40  [73] Политика

Информационная война против России активизировалась с начала военной специальной операции на Украине. Количество фейков и пропаганды продолжает увеличиваться.

Зарубежные компании перестали скрывать свое участие в информационной войне против России. Так, компания Meta разрешила в своих соцсетях (Facebook и Instagram) открыто публиковать призывы к насилию в отношении россиян. 

В ответ российскими властями был заблокирован Instagram, а до этого уже был заблокирован Facebook. Это было необходимо, чтобы обеспечить психологическое здоровье граждан и защитить их от травли в интернете. 

При этом президент Украины Владимир Зеленский публично поблагодарил руководство Meta за вклад в информационную войну с Россией.

Активисты из российских телеграм-каналов провели свое расследование, посвященное тем, кто координирует информационную войну против России.

Оказалось, что в Telegram есть специальные группы, в которых кураторы из Украины раздают установки о том, что, как и кому писать, чтобы деморализовать российских граждан. Например, они пишут матерям российских солдат, что их дети не вернутся домой, а солдаты убивают мирных граждан.

Однако западные СМИ предпочитают не освещать информацию, которая может выставить Киев с негативной стороны. Так, практически незамеченным удар Украины по Донецку ракетой "Точка – У" 14 марта.  В результате трагедии в Донецке погиб 21 человек, еще десятки получили ранения. А фото из Донецка итальянская газета преподнесла как обстрел Киева российской армией.

Кроме того,  в западных СМИ даже вскользь не упоминалось, что США признались в размещении на территории Украины лабораторий, в которых велись разработки химического оружия. 

Украина использует ситуацию с экономическими санкциями против РФ, чтобы посеять панику среди мирного населения. Эту риторику поддерживают и власти США.

Пропаганду украинские власти ведут и внутри страны. Государственный комитет по ТВ и радиовещанию Украины запретил ввозить и распространять в стране любую издательскую продукцию, которая была выпущена в России. С 2016 года там и так действовал закон, запрещавший доступ печатной продукции "антиукраинского содержания" из России. Теперь же запрещены книги любого содержания, выпущенные в РФ.

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Теги:
Интернет Фейк
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