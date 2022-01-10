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Анонсы событий для СМИ на 17 марта 2022 года
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Общество

Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 17 марта

17 марта 2022 12:44  [60] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

901 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области за прошедшие сутки - 16 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 919 случаев заболевания коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 395 922 человека.

Согласно информации, 357 635 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 3 593 человека. Общая статистика летальных исходов достигла 11 277 человек, в том числе за последние сутки скончались 7 жителей региона. Еще 134 человека были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.62. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 24%.

Напомним, что накануне были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли,  культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц. 

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 2 348 (+1)

2.    г.о.г. Арзамас – 6 419 (+69)

3.    Арзамасский – 3 775 (+2)   

4.    Балахнинский – 11 267 (+21)    

5.    Богородский – 7 318 (+2)

6.    Большеболдинский – 1 583  

7.    Большемурашкинский – 1 488 (+2)     

8.    г.о.г. Бор – 16 564 (+58)

9.    Бутурлинский – 1 884 (+1)    

10.  Вадский – 1 555  

11.  Варнавинский район – 1 005 (+4)  

12.  Вачский – 3 567 (+1)

13.  Ветлужский – 2 949 (+10)   

14.  Вознесенский – 1 554 (+6)    

15.  Володарский – 5 555 (+3)       

16.  Воротынский – 1 924     

17.  Воскресенский – 1 986             

18.  Выксунский – 8 435 (+9)    

19.  Гагинский – 1 590           

20.  Городецкий – 12 641 (+10)

21.  Дальнеконстантиновский – 2 420 (+9)     

22.  Дзержинск – 32 114 (+16)

23.  Дивеевский – 2 383 (+2)     

24.  Княгининский – 1 282 (+2)                    

25.  Ковернинский – 2 316                   

26.  Краснобаковский – 2 300    

27.  Краснооктябрьский – 1 507 (+4)          

28.  Кстовский – 9 565 (+13)

29.  Кулебакский – 7 671 (+3)            

30.  Лукояновский – 2 818 (+2)        

31.  Лысковский – 5 261 (+5)      

32.  Навашинский – 5 537  

33.  Павловский – 12 774 (+10)

34.  Первомайский – 1 037           

35.  Перевозский – 1 449        

36.  Пильнинский – 2 994 (+2)                  

37.  Починковский – 3 210 (+2)            

38.  Семеновский – 3 802 (+6)   

39.  Сергачский – 3 438        

40.  Сеченовский – 2 207 (+4)             

41.  Сокольский – 1 752 (+4)    

42.  Сосновский – 4 167 (+3)     

43.  Спасский – 916 (+2)  

44.  Тонкинский – 1 558 (+5)     

45.  Тоншаевский – 2 688 (+52)  

46.  Уренский – 4 806 (+20)      

47.  Чкаловский – 2 672 (+3)           

48.  Шарангский – 1 985 (+3)           

49.  Шатковский – 5 266 (+5)     

50.  Шахунский – 6 711 (+21)     

51.  Нижний Новгород – 165 043 (+504)

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Теги:
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