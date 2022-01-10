Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 17 марта

Фото:
901 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области за прошедшие сутки - 16 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
При этом накануне было зарегистрировано 919 случаев заболевания коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 395 922 человека.
Согласно информации, 357 635 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 3 593 человека. Общая статистика летальных исходов достигла 11 277 человек, в том числе за последние сутки скончались 7 жителей региона. Еще 134 человека были госпитализированы за прошедшие сутки.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.62. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 24%.
Напомним, что накануне были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.
Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 2 348 (+1)
2. г.о.г. Арзамас – 6 419 (+69)
3. Арзамасский – 3 775 (+2)
4. Балахнинский – 11 267 (+21)
5. Богородский – 7 318 (+2)
6. Большеболдинский – 1 583
7. Большемурашкинский – 1 488 (+2)
8. г.о.г. Бор – 16 564 (+58)
9. Бутурлинский – 1 884 (+1)
10. Вадский – 1 555
11. Варнавинский район – 1 005 (+4)
12. Вачский – 3 567 (+1)
13. Ветлужский – 2 949 (+10)
14. Вознесенский – 1 554 (+6)
15. Володарский – 5 555 (+3)
16. Воротынский – 1 924
17. Воскресенский – 1 986
18. Выксунский – 8 435 (+9)
19. Гагинский – 1 590
20. Городецкий – 12 641 (+10)
21. Дальнеконстантиновский – 2 420 (+9)
22. Дзержинск – 32 114 (+16)
23. Дивеевский – 2 383 (+2)
24. Княгининский – 1 282 (+2)
25. Ковернинский – 2 316
26. Краснобаковский – 2 300
27. Краснооктябрьский – 1 507 (+4)
28. Кстовский – 9 565 (+13)
29. Кулебакский – 7 671 (+3)
30. Лукояновский – 2 818 (+2)
31. Лысковский – 5 261 (+5)
32. Навашинский – 5 537
33. Павловский – 12 774 (+10)
34. Первомайский – 1 037
35. Перевозский – 1 449
36. Пильнинский – 2 994 (+2)
37. Починковский – 3 210 (+2)
38. Семеновский – 3 802 (+6)
39. Сергачский – 3 438
40. Сеченовский – 2 207 (+4)
41. Сокольский – 1 752 (+4)
42. Сосновский – 4 167 (+3)
43. Спасский – 916 (+2)
44. Тонкинский – 1 558 (+5)
45. Тоншаевский – 2 688 (+52)
46. Уренский – 4 806 (+20)
47. Чкаловский – 2 672 (+3)
48. Шарангский – 1 985 (+3)
49. Шатковский – 5 266 (+5)
50. Шахунский – 6 711 (+21)
51. Нижний Новгород – 165 043 (+504)
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+