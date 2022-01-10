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Общество

Михаил Мурашко: Ситуация с лекарствами в России на сегодняшний день стабильная

17 марта 2022 13:41  [85] Общество

Ситуация с лекарствами в России на сегодняшний день стабильная, все производители продолжают работу на российском рынке, сообщил РИА "Новости" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава российского минздрава отметил, что объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года.

"С 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот введено более 433,6 млн упаковок лекарственных препаратов, что на 19% больше, чем за тот же период 2021 года", - добавил в заключение министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Теги:
больницы Медицина и здоровье Санкции
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