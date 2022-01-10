Теплоэнерго
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
17 марта 2022 14:37  [4] Нижегородская "Школа амбассадоров" Центра компетенций набирает студентов для обучения
17 марта 2022 13:56  [73] Нижегородцев предупредили об угрозе схода снега и наледи с крыш в связи с потеплением
17 марта 2022 13:42  [84] Текстильно-песчаные сваи используют на четвертом этапе строительства М-12 в Нижегородской области
17 марта 2022 13:41  [95] Михаил Мурашко: Ситуация с лекарствами в России на сегодняшний день стабильная
17 марта 2022 12:44  [159] Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 17 марта
17 марта 2022 11:44  [139] Авиакомпании "Utair" и "Аэрофлот" отменяют масочный режим на своих рейсах
17 марта 2022 11:36  [123] "Теплоэнерго" заменило 5,5 км трубопроводов с начала года без ограничения подачи тепла потребителям
17 марта 2022 10:52  [185] Нижегородская больница им. Семашко провела 56 операций в новом онкоотделении с начала года
17 марта 2022 10:33  [256] Нижегородские медработники вакцинируются от COVID-19 до очередного подъема заболеваемости инфекцией
17 марта 2022 09:12  [199] Бесплатные курсы цифровой грамотности для незрячих и слабовидящих людей организуются в Нижегородской области
Общество

Нижегородцев предупредили об угрозе схода снега и наледи с крыш в связи с потеплением

17 марта 2022 13:56  [73] Общество

Фото: ГЖИ

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В связи с грядущим потеплением, которое придёт в Нижегородскую область уже в конце недели, Госжилинспекция предупреждает жителей региона о возрастающей опасности падения с крыш снега и сосулек.

Как пояснили инспекторы ГЖИ, снег на крыше может быть не виден с земли, поэтому настоятельно рекомендуется по возможности не ходить вдоль домов, а также не парковать там автомобили.

С начала зимы Госжилинспекция проверила 22 472 многоквартирных дома на предмет своевременной очистки крыш от снега и наледи. Причём на каждом третьем доме были выявлены нарушения.

По итогам проверок было возбуждено около 300 дел об административных правонарушениях, объявлено 542 предостережения.

ГЖИ просит нижегородцев оперативно сообщать в ДУКи и ТСЖ о наличии снега и наледи на кровле, а если они не реагируют на обращение — направлять информацию в инспекцию.

Напомним, что за невыполнение своих обязанностей обслуживающую организацию ждёт штраф до 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ГЖИ Нижегородской области и прокуратура оштрафовали коммунальщиков двух районов за плохую уборку снега.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖИ ДУК ТСЖ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph