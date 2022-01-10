Нижегородцев предупредили об угрозе схода снега и наледи с крыш в связи с потеплением Общество

Фото: ГЖИ

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В связи с грядущим потеплением, которое придёт в Нижегородскую область уже в конце недели, Госжилинспекция предупреждает жителей региона о возрастающей опасности падения с крыш снега и сосулек.

Как пояснили инспекторы ГЖИ, снег на крыше может быть не виден с земли, поэтому настоятельно рекомендуется по возможности не ходить вдоль домов, а также не парковать там автомобили.

С начала зимы Госжилинспекция проверила 22 472 многоквартирных дома на предмет своевременной очистки крыш от снега и наледи. Причём на каждом третьем доме были выявлены нарушения.

По итогам проверок было возбуждено около 300 дел об административных правонарушениях, объявлено 542 предостережения.

ГЖИ просит нижегородцев оперативно сообщать в ДУКи и ТСЖ о наличии снега и наледи на кровле, а если они не реагируют на обращение — направлять информацию в инспекцию.

Напомним, что за невыполнение своих обязанностей обслуживающую организацию ждёт штраф до 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ГЖИ Нижегородской области и прокуратура оштрафовали коммунальщиков двух районов за плохую уборку снега.