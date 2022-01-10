Нижегородцев предупредили об угрозе схода снега и наледи с крыш в связи с потеплением

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В связи с грядущим потеплением, которое придёт в Нижегородскую область уже в конце недели, Госжилинспекция предупреждает жителей региона о возрастающей опасности падения с крыш снега и сосулек.
Как пояснили инспекторы ГЖИ, снег на крыше может быть не виден с земли, поэтому настоятельно рекомендуется по возможности не ходить вдоль домов, а также не парковать там автомобили.
С начала зимы Госжилинспекция проверила 22 472 многоквартирных дома на предмет своевременной очистки крыш от снега и наледи. Причём на каждом третьем доме были выявлены нарушения.
По итогам проверок было возбуждено около 300 дел об административных правонарушениях, объявлено 542 предостережения.
ГЖИ просит нижегородцев оперативно сообщать в ДУКи и ТСЖ о наличии снега и наледи на кровле, а если они не реагируют на обращение — направлять информацию в инспекцию.
Напомним, что за невыполнение своих обязанностей обслуживающую организацию ждёт штраф до 300 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что ГЖИ Нижегородской области и прокуратура оштрафовали коммунальщиков двух районов за плохую уборку снега.
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