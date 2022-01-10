Движение транспорта в районе пл. Минина и Пожарского приостановят 18 марта Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Движение транспорта в районе пл. Минина и Пожарского приостановят 18 марта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 00:01 до 20:00 18 марта движение транспорта будет приостановлено на участке площади от Верхне-Волжской набережной до ул. Варварской, по Георгиевскому съезду, по улице Ульянова (на участке от ул. Пискунова до пл. Минина и Пожарского), по ул. Минина (на участке от ул. Пискунова до пл. Минина и Пожарского), по Верхне-Волжской набережной (на участке от ул. Пискунова до пл. Минина и Пожарского).

Кроме того, в это же время вводится запрет остановки и парковки транспорта на автомобильных парковках, расположенных слева и справа от памятника "Катер Герой" в районе Чкаловской лестницы, ул. Черниговской и на участке от дома №8 до пересечения с ул. Гаршина.